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Doku, baja en Bélgica contra Irán debido a "una enfermedad”

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- Jeremy Doku, extremo de la selección de Bélgica, es baja para el partido de este domingo ante Irán, en la segunda jornada del Mundial 2026, a causa de una “enfermedad”, según informó su propio equipo en sus canales oficiales.

“Debido a una enfermedad, Jeremy Doku no formará parte del equipo para nuestro próximo partido contra Irán”, anunció la selección de su país.

El extremo del Manchester City es uno de los valores ofensivos más potentes en el equipo dirigido por Rudi García, aunque rindió por debajo de su nivel en la primera jornada, bien cubierto por sus rivales, en el empate a uno contra Egipto. EFE

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