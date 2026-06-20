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Casemiro, a un paso del Inter Miami

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Miami (EE.UU.), 20 jun (EFE).- El centrocampista Casemiro está cerca de fichar por el Inter Miami y unirse a la constelación de estrellas del club, en el que actualmente juegan Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, según pudo saber EFE de fuentes cercanas a la negociación.

El internacional brasileño se encuentra en la esfera del Inter Miami, que tiene avanzada la negociación, aunque aún faltan varios detalles para cerrar el acuerdo, según esas mismas fuentes.

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Casemiro, de 34 años, se halla actualmente disputando el Mundial con la Canarinha, y anoche fue titular en la victoria de su equipo por 3-0 sobre Haití.

El centrocampista terminó esta temporada su vinculación con el Manchester United, club al que llegó traspasado en 2022 procedente del Real Madrid, y su futuro estaba en el aire.

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Con el equipo mancuniano disputó más de 150 partidos en los que anotó 26 goles y se convirtió en una de sus principales figuras, aunque a nivel colectivo solo logró alzar dos títulos: la Copa de la Liga 2022-23 y la FA Cup 2023-24.

Con su posible llegada a la MLS, el Inter Miami buscaría paliar los problemas defensivos que adolece en los últimos años, que solo ha logrado tapar una potente ofensiva liderada por Messi.

Además, la marcha de Sergio Busquets al término de la pasada temporada no hizo más que incrementar esa fragilidad en la campaña actual.

La llegada de Casemiro plantea, no obstante, una incógnita sobre su estatus en la plantilla. El Inter Miami tiene ocupadas las tres fichas de Jugador Designado, una fórmula que permite que el salario de esos futbolistas no compute para el estricto tope salarial de la MLS.

De no liberar uno de esos tres cupos, que recaen en Messi, De Paul y Germán Berterame, lo más probable es que Casemiro firme un contrato regular utilizando Fondos de Adjudicación, mismo método bajo el que firmó Suárez.

El Inter Miami es el actual vigente de la MLS, pero no comenzó con buen pie el 2026. El equipo de Florida fue eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, su principal objetivo este año, y marcha segundo en la Conferencia Este. EFE

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