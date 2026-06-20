Morant advierte a Feijóo y PP que "habrá un día que pagarán el maltrato a víctimas de la dana y el pueblo valenciano"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en su visita este sábado a la Comunitat Valenciana "haya venido de nuevo a insultar a las víctimas de la dana y a todo el pueblo valenciano" en lugar de "pedirles perdón". "Habrá un día que pagarán ese maltrato", ha augurado.

Así se ha pronunciado Morant en declaraciones a los medios en València, donde esta tarde participa en la marcha del Orgullo LGTBIQ, en referencia a las palabras de Feijóo en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, celebrada en Sueca, donde, entre otras cosas, se ha referido a la riada del pasado 29 de octubre de 2024 y ha cargado contra el Gobierno por "la falta de respeto, la falta de responsabilidad y la utilización --política-- de la dana" contra el Consell. "No lo olvidaré. Fue injusto. Os trataron de forma injusta", ha dicho.

PUBLICIDAD

Por su parte, Diana Morant le ha replicado que el Partido Popular y el Consell estuvieron aquel día, "porque lo sabemos, informados desde el primer momento por las agencias estatales y solo les importó dominar el relato, contar muchas cosas para que parezca que 'estamos trabajando que te cagas', en palabras textuales del (expresident de la Generalitat) Carlos Mazón".

"En su conversación con Feijóo, este también le aconsejaba lo mismo, que parezca que estáis trabajando mucho, pero nadie se estuvo ocupando de las personas que peligraba su vida, 230 muertos, mientras el Consell y el Partido Popular estaban en El Ventorro o, desde luego, no haciéndose cargo de las responsabilidades para la gente. Es una vergüenza, es insoportable", ha reprochado.

PUBLICIDAD

"¿ESTABA EN LA PLAYA HOY TAMBIÉN EL SEÑOR MAZÓN?"

Por otro lado, la ministra ha incidido en que el presidente del PP "no ha apoyado" al líder de los populares valencianos y actual 'president', Juanfran Pérez Llorca, ni "tampoco ha salido a recibirle el señor Mazón". "¿Qué pasa? Que el señor Mazón le incomoda al señor Feijóo. Es tóxico para el señor Feijóo. ¿Estaba en la playa hoy también el señor Mazón?", ha ironizado.

PUBLICIDAD

"Pues a Mazón lo aguanta como aforado y como diputado, con un sueldo, con chófer, con una oficina de presidente de la Generalitat, el Partido Popular de Pérez de Llorca y de Feijóo. Y no tienen perdón de Dios. No se lo vamos a perdonar. No lo vamos a olvidar. Y lo pagarán. Habrá un día que pagarán ese maltrato, tanto a las víctimas de la dana como a todo el pueblo valenciano", ha concluido.