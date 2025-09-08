Espana agencias

Manos Limpias se suma a la petición de la APIF de suspender provisionalmente al fiscal general cuando abra juicio oral

Por Newsroom Infobae

Guardar

La acusación popular que ejerce Manos Limpias se ha sumado a la petición que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante el Tribunal Supremo para que suspenda provisionalmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado "una vez se dicte auto de apertura de juicio oral" por presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Toda vez que esta parte ya ha venido manteniendo a lo largo del proceso tal pretensión y que así la formuló en su día, nos basta adherirnos a la misma interesando que se acuerde conforme a lo solicitado", ha señalado el sindicato en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Manos Limpias se pronuncia después de que el magistrado instructor Ángel Hurtado diese un plazo de tres días a las partes para que informasen de si estaban a favor o en contra de la petición de suspensión.

Cabe recordar que la APIF presentó su solicitud el pasado julio al considerar que "la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso", en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral "él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

"Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz", defendió.

En este sentido, la asociación afirmó que "no puede delegarse en los miembros del Ministerio Fiscal a los que alude el reglamento la adopción de esta medida", porque García Ortiz, en tanto fiscal general del Estado, "no puede decidir si corresponde o no su propia suspensión cautelar". "Debería abstenerse por tener un interés directo en el asunto", añadió.

En su escrito, sostuvo que el Supremo es el tribunal competente para la adopción de esa medida. "A fin de cuentas, resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario ya acusado", aseveró.

García Ortiz está a la espera de que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral después de que la Sala de Apelación confirmase su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta seis años de cárcel y 12 años de inhabilitación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Robles agradece a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra su labor en la lucha contra los incendios forestales

Robles agradece a las Fuerzas

El PP dice que son los tribunales internacionales los que deben determinar si lo que ocurre en Gaza es un genocidio

El PP dice que son

Vox acusa a Sánchez de ser "portavoz de Hamás" y defiende a Israel como una "democracia consolidada"

Vox acusa a Sánchez de

Sumar afirma que negocia con Junts para tratar de convencerles de que permitan la tramitación de la reducción de jornada

Sumar afirma que negocia con

Leire Díez niega relación con Santos Cerdán y enmarca sus "investigaciones" en la elaboración de un libro

Leire Díez niega relación con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 25 años,

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 8 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Sebastián Ramírez, abogado: “Hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”