Yolanda Díaz exige disculpas a Feijóo por su ausencia en la apertura del año judicial: "Ha fallado a los españoles"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su ausencia en la apertura del año judicial, asegurando que ha "fallado a España". Además, le ha recordado que en el pleno del Congreso de este miércoles tiene la oportunidad para decir a los españoles si "está del lado de los trabajadores" apoyando la reducción de la jornada laboral.

En una entrevista a TVE, que ha recogido Europa Press, la ministra de Sumar ha respondido al líder de los 'populares', tras decir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había "fallado" al Rey Felipe VI por mantener al fiscal general del Estado en la apertura del Año Judicial. Díaz le ha dicho a Feijóo que quien ha "fallado a los españoles" ha sido él dando plantón al acto.

"El señor Feijóo se ha equivocado rotundamente. No se entera de lo que está pasando en nuestro país. El señor Feijóo ayer ha cruzado una línea de la que o rectifica y pide disculpas por no cumplir con sus labores institucionales, o realmente tiene un problema", ha agregado la dirigente de Sumar, instándole a "rectificar y pedir perdón" por haber faltado el respeto "a los españoles" ausentándose de un acto institucional.

Asimismo, ha lamentado que el PP es un partido "insumiso" que "golpea a las instituciones" y que está "en manos de Vox". "Ha roto todos los puentes de institucionalidad", ha añadido, recordando que el acto de la apertura del año judicial contaba con la presencia de las principales autoridades del Estado, entre ellos el Rey o el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Con todo, ha afirmado que "la gente trabajadora de este país" tiene derecho a saber qué va a hacer el PP en la votación de la reducción de la jornada en la Cámara Baja, que por el momento no se prevé que salga adelante por la negativa de Junts a apoyar la norma, que ha registrado una enmienda a la totalidad de la ley.

"El miércoles el señor Feijóo tiene una gran oportunidad para decirle a la gente trabajadora de este país de qué lado está. Si está del lado de los derechos de los trabajadores con la reducción de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y las mejoras laborales, o quiere golpear a los trabajadores y trabajadoras españolas, como ya hizo con la reforma laboral", ha indicado.

LOS JUECES TAMBIÉN DEBEN RESPETAR LA INSTITUCIONALIDAD

Preguntada por las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, que calificó como "inoportuna" la afirmación del presidente del Gobierno sobre que hay jueces que "hacen política", Díaz ha coincidido en que hay que respetar la institucionalidad, pero que debe hacerse también "desde el mundo judicial".

"Desde el mundo judicial, cuando hay irregularidades, o cuando hay palabras altisonantes por profesionales de la justicia, jueces o juezas, también para ellos tienen que exigir el respeto", ha espetado Díaz, indicando que se debe pedir institucionalidad "en primer lugar a los jueces y juezas de este país".