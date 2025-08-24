Libia prepara un foro de energía conjunto con EE. UU. para impulsar la inversión

Argel, 24 ago (EFECOM).- Libia prepara un foro de energía conjunto con Estados Unidos para impulsar la inversión en el sector de hidrocarburos en el norte de África, anunció este domingo la estatal libia (NOC, por sus siglas en inglés).

La compañía nacional de hidrocarburos presentó el evento como el "primer Foro Libio Estadounidense de Energía" que se organizará en asociación con la corporación "Freedom First", una empresa especializada en proyectos de energía en mercados emergentes.

El foro, sin fecha fijada, tiene por objetivo "fortalecer las relaciones bilaterales" entre ambos países, "ampliar el alcance de la asociación y la inversión en el sector del petróleo y el gas" y la colaboración en la transferencia de experiencias y conocimientos técnicos, detalló la NOC.

Libia es uno de los mayores productores de petróleo de África con más de 1,3 millones de barriles diarios (bpd), que prevé alcanzar los dos millones de barriles en los próximos tres años, según anunció la estatal a principios de 2025. EFECOM