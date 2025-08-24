Espana agencias

Libia prepara un foro de energía conjunto con EE. UU. para impulsar la inversión

La estatal de hidrocarburos anunció una cita estratégica junto a una empresa estadounidense especializada, cuyo objetivo será afianzar vínculos comerciales, atraer inversiones extranjeras y promover la transferencia de tecnología en el mercado petrolero africano

Por Newsroom Infobae

Guardar

Argel, 24 ago (EFECOM).- Libia prepara un foro de energía conjunto con Estados Unidos para impulsar la inversión en el sector de hidrocarburos en el norte de África, anunció este domingo la estatal libia (NOC, por sus siglas en inglés).

La compañía nacional de hidrocarburos presentó el evento como el "primer Foro Libio Estadounidense de Energía" que se organizará en asociación con la corporación "Freedom First", una empresa especializada en proyectos de energía en mercados emergentes.

El foro, sin fecha fijada, tiene por objetivo "fortalecer las relaciones bilaterales" entre ambos países, "ampliar el alcance de la asociación y la inversión en el sector del petróleo y el gas" y la colaboración en la transferencia de experiencias y conocimientos técnicos, detalló la NOC.

Libia es uno de los mayores productores de petróleo de África con más de 1,3 millones de barriles diarios (bpd), que prevé alcanzar los dos millones de barriles en los próximos tres años, según anunció la estatal a principios de 2025. EFECOM

Temas Relacionados

LibiaEnergíaEstados UnidosNOCFreedom FirstArgelÁfricaHidrocarburosInversiónPetróleoEFE

Últimas Noticias

El Gobierno balear promoverá "medidas de calado" contra la saturación turística antes de la próxima temporada

El Gobierno balear promoverá "medidas

Toque de diana a las 6.30, clases hasta las 18 y simuladores de vuelo, la formación de la Princesa Leonor para pilotar

Toque de diana a las

Collboni viaja a Jordania y visitará el centro de la ONU para refugiados palestinos

Collboni viaja a Jordania y

Montserrat (PP) critica a Sánchez que "no ha hecho los deberes" en prevención de incendios

Montserrat (PP) critica a Sánchez

Montserrat (PP) califica la quita de la deuda como un "chantaje del separatismo"

Montserrat (PP) califica la quita
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los incendios se complican de

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

Un sindicato de la Policía Nacional denuncia que LaLiga no paga los dispositivos de seguridad de los partidos: “15 millones de euros que asumen los contribuyentes”

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del sorteo 5 del domingo 24 de agosto

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

DEPORTES

David Alonso, la nueva promesa

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero