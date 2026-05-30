Urtasun exige al PSOE que su sede en Ferraz "no siga siendo un lastre para la mayoría progresista"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido al PSOE que su sede en la calle Ferraz "no siga siendo un lastre para la mayoría progresista" en España, tras la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'

Así se ha expresado durante su intervención en el acto conjunto celebrado por Comuns, IU, Movimiento Sumar y Más Madrid este sábado en Barcelona bajo el lema 'Un paso al frente', en el que han participado la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo; la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández y el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

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Urtasun ha dicho que las informaciones aparecidas son graves y merecen una respuesta y acciones contundentes: "Hay que dar la cara, hay que tomar decisiones valientes", ha reclamado el ministro, y ha añadido que la idea de que la corrupción cero no existe --algo que, afirma, ha escuchado en boca de dirigentes socialistas-- es una idea que causa un daño inmenso a las instituciones y la política.

El ministro ha reconocido que este es un momento delicado para la legislatura, tras una semana en la que también se ha conocido la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta implicación en el 'caso Plus Ultra' y ha reivindicado que ellos representan un espacio político "limpio, que se hace cargo de las urgencias del país".

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Ha añadido que todo el mundo puede ser consciente de que hay una "operación política para derribar al Gobierno", pero ha recordado al PSOE que esto no puede servir como excusa ante las informaciones aparecidas.

Por otra parte, ha señalado a PP y Vox y ha dicho que no aceptarán "ninguna lección" por su parte, puesto que votaron en contra de la creación de una oficina anticorrupción y, asegura, la corrupción ha sido un modus operandi del PP.

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PABLO BUSTINDUY

Por su parte, Bustinduy ha llamado a la izquierda a resistir frente a un intento de desmoralización y ha cargado contra la corrupción: "Malditos sean los corruptos por traicionar la voluntad popular, sean de donde sean, se llamen como se llamen".

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"No se puede traicionar el mandato de la democracia y de la voluntad popular para servir sus propios intereses en lugar de los intereses de la gente trabajadora", ha proseguido.

El ministro se ha dirigido al PSOE y ha asegurado que hay una operación para derribar este Gobierno, "pero esto no es excusa para determinados comportamientos", y ha pedido ejemplaridad y transparencia para salir de esta situación.

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Ha asegurado que las fuerzas de este espacio han sido perseguidas, pero ha defendido la ausencia de casos de corrupción: "Perseguidos, injuriados y ni un caso de corrupción del Ayuntamiento más pequeño al Gobierno del Estado", ha apuntado.

MÓNICA GARCÍA

La ministra de Sanidad también se ha referido a los presuntos casos de corrupción del PSOE y ha defendido que no todas las fuerzas políticas son iguales: "Sabemos que la operación 'el que pueda hacer que haga' ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa, no es ninguna excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda", ha afirmado.

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Así, ha dicho que no van a elegir entre una cosa y la otra y que van a oponerse de igual manera a "los intentos de 'lawfare'" y a los corruptos.

"Estamos impolutos, no, no somos lo mismo, no hemos venido a la política a hacer negocio, no hemos venido a la política a conseguir favores", ha defendido, y ha remarcado que no aceptarán lecciones de los partidos de la derecha, recordando casos como Kitchen y Gürtel que han afectado al PP.

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ANTONIO MAÍLLO

Por otra parte, Maíllo ha asegurado que existe una operación de derribo contra el Gobierno y que, ante esto se trata de contestar con leyes: "¿Nos arremangamos, Partido Socialista? ¿Sí o no? Nosotros decimos que sí. El balón queda en el tejado de quien tiene que decidir si se hacen reformas estructurales o no", ha espetado.

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Hablando de las investigaciones sobre Zapatero, Maíllo ha explicado que Sánchez "tendrá que explicar por qué un expresidente que puede vivir muy bien con la indemnización que se hace desde el Estado, se dedica a no sé qué de imprentas digitales que facturan miles de euros", alegando que es la única manera de seguir adelante.

El coordinador de IU también ha señalado que "el Partido Socialista tiene que limpiar su casa, tiene que tomar medidas contundentes y tiene que explicar a la sociedad lo que ha pasado".

LARA HERNÁNDEZ

Hernández ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar explicaciones, así como también ha pedido "cuidar este Gobierno de coalición progresista, cuidar sobre todo la democracia" y cuidar a España.

También ha reivindicado que la corrupción cero existe, pero que para que no suceda "tienes que tener la casa muy limpia, muy ordenada, y tienes que saber para qué has venido a hacer política".

Además, ha defendido los derechos de la ciudadanía, asegurando que "ni el pueblo progresista ni esta democracia se lo merecen".

GERARDO PISARELLO

Pisarello también se ha referido al contexto actual y a las críticas al 'lawfare' y ha preguntado "donde estaba el Partido Socialista cuando freían a querellas a Barcelona en Comú".

En este sentido, ha dicho que no hacen estas preguntas desde el "revanchismo" sino porque hay muchas explicaciones pendientes.