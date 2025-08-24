Espana agencias

El doble dígito que se resiste al empuje del empleo: España y el paro del 10 %

Aunque España ha alcanzado cifras históricas de ocupación, el desempleo permanece estancado por encima del 10 %, con especial incidencia en mayores de 50 años y desempleados de larga duración, según advierten expertos y sindicatos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 24 ago (EFECOM).- En un mercado laboral con récord de ocupación hay una cifra que se resiste a bajar del doble dígito y que sigue alejando a España de la media europea: una tasa de paro del 10,29 % con un importante peso del desempleo de larga duración.

Los máximos de empleo que España encadena desde hace meses -superando los 22 millones de afiliados con mayor estabilidad tras la reforma laboral- se acompañan de unas cifras de paro que, pese a las significativas mejoras de los últimos años, no han alcanzado aún los mínimos previos a la crisis financiera y muestran una brecha frente a la media de la zona euro (6,2 %).

En los últimos seis años la tasa de paro se ha reducido cuatro puntos y el paro registrado, el que cada mes publica el Ministerio de Trabajo, se ha ajustado en más de 600.000 personas hasta los 2,4 millones, la menor cifra en 17 años, aunque, tal y como repiten desde el propio Gobierno, queda por hacer.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viene tiempo haciendo hincapié en que algunas de las principales preocupaciones pasan por el paro de larga duración y los mayores de 52 años, colectivo en el que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron centrar las políticas de empleo.

"Las tasas de desempleo están disminuyendo, pero siguen siendo altas con respecto a los países de nuestro entorno", resumía el sindicato CCOO en un reciente informe sobre las prestaciones de desempleo.

Volviendo a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los del segundo trimestre de este año, en España hay 2,5 millones de parados y la tasa de paro es de ese 10,29 %, la más baja desde 2008.

Antes de la pandemia, la tasa de paro era del 14 %, mientras que en 2007 era del 8,57 % siempre con especial peso de los parados de larga duración y de los de mayor edad.

Del total de parados en datos EPA, uno de cada cuatro lleva más de dos años en esa situación. Y por edad, de los 2,5 millones de parados que refleja esa estadística, un tercio tiene más de 50 años de edad.

Y cruzando ambos datos, más de la mitad de los parados de larga duración tiene más de 50 años.

Los expertos coinciden en que se trata de un problema estructural en el que influyen diversos factores como el funcionamiento de los servicios y las políticas públicas de empleo o el desajuste entre la formación y las necesidades de las empresas.

También condiciona el peso de las actividades de bajo valor añadido, la demografía -con una población cada vez más envejecida- y las condiciones laborales y salariales de algunos sectores como la hostelería o el campo.

Hay voces que piden mirar más allá a otros fallos estructurales como la falta de medidas de conciliación y cuidados o los crecientes problemas de acceso a la vivienda.

El desempleo sigue siendo mayor entre las mujeres (11,5 %), los jóvenes (24,54 %) y entre los extranjeros (15,41 %), los protagonistas de buena parte del tirón del empleo de los últimos años en España

Así, y en un contexto de mejora del mercado laboral, los expertos piden poner el foco en analizar e intentar atajar ese paro estructural en una economía que mira al pleno empleo.

"Hay un tasa de paro estructural muy alta", reflexiona la economista sénior de Funcas María Jesús Fernández, que señala además que esta situación contrasta con las tensiones que existen en el mercado para encontrar trabajadores.

Entre los factores que "sostienen" esa situación la economista de Funcas apunta, entre otros, al sistema de protección por desempleo que, a su juicio, debería reformarse para reducir su duración en un contexto de empleo como el actual.

"Habría que replantear el modelo", subraya Fernández.

"En España persisten algunos problemas estructurales como el paro de larga duración o el mal funcionamiento de los servicios públicos de empleo", inciden desde Fedea, uno de los actores que viene reclamado "una transformación profunda" del modelo para los desempleados en España.

En un reciente informe, junto al Consejo General de Economistas (CGE), aconsejaba, entre otros aspectos, fortalecer el vínculo de estas políticas con el tejido productivo, reorientar la formación para el empleo o diseñar programas de incentivos a la creación de empleo adaptables a las particularidades de cada comunidad autónoma.

Los sindicatos también han reclamado cambios en estas políticas con especial atención a los parados de larga duración.EFECOM

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 22964348 y otros)

Temas Relacionados

ParoEspañaMercado laboralYolanda DíazMinisterio de TrabajoCCOOMadridUnión EuropeaDesempleo de larga duraciónFedeaEFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del domingo 24 de agosto de 2025

La cifra de desempleo permanece por encima del 10 %, Turkish Airlines busca consolidar un corredor aéreo clave en Madrid, el sector olivarero afronta sus mayores retos y líderes asiáticos mantienen encuentros políticos claves en el panorama internacional

Infobae

El sector del olivar se juega su cosecha en septiembre bajo el efecto del calor extremo

Agricultores encaran semanas decisivas después de que varias olas de altas temperaturas hayan dañado el fruto y reducido expectativas, mientras expertos alertan sobre el impacto del clima en los volúmenes y el valor del producto en los próximos meses

Infobae

Turkish irrumpe en Air Europa y sacude el mapa europeo con el nuevo eje Madrid-Estambul

La aerolínea turca avanza hacia una alianza estratégica que podría transformar el aeropuerto de Barajas en un punto clave entre América y Asia, aumentando la presión entre competidores europeos y redefiniendo la conectividad aérea internacional según expertos del sector

Infobae

Los datos de inflación y confianza serán claves para las bolsas la próxima semana

Las próximas jornadas serán determinantes para la reacción de los inversores ante los anuncios sobre evolución de precios y percepciones económicas, así como ante la interpretación de nuevas cifras clave en Estados Unidos y Europa, según expertos consultados

Infobae

El líder surcoreano y Trump se reúnen ante las dudas sobre los aranceles y Pionyang

Washington será el escenario para el esperado primer cara a cara entre Lee Jae-myung y Donald Trump, donde negociaciones cruciales sobre temas comerciales, defensa y la política hacia Corea del Norte mantienen en vilo a la región y a los mercados internacionales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los incendios se complican de

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

Un sindicato de la Policía Nacional denuncia que LaLiga no paga los dispositivos de seguridad de los partidos: “15 millones de euros que asumen los contribuyentes”

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del sorteo 5 del domingo 24 de agosto

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

DEPORTES

David Alonso, la nueva promesa

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero