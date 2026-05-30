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Juanma Cerúndolo mantiene el estandarte argentino

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París, 30 may (EFE).- Juan Manuel Cerúndolo se ha quedado como el último representante argentino en Roland Garros al alcanzar por vez primera los octavos de final de un Grand Slam, tras la eliminación de su hermano Francisco y de su compatriota Francisco Comesaña.

Dos días después de haber hecho caer al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, el menor de los Cerúndolo consiguió una gran victoria ante el español Martín Landaluce, 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8), en casi seis horas, el tercer partido más largo de la historia del torneo y el más extenso desde que existe el 'super tie-break'.

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Aunque no venía como el candidato mejor situado, es el último de los once argentinos que comenzaron el torneo y ahora todo está permitido para éste zurdo que practica un juego diferente a la moda y que puede sorprender en el circuito.

"No juego tanto a lo moderno, como juega la mayoría. Pero aquí estoy, no pensaba estar entre los 16, voy paso a paso. No pensaba superar el viernes, me cruzaba con Sinner y después de ese partido medio anecdótico ahora todo el mundo se interesa en lo que hago", señaló el argentino, que no quiere hablar demasiado de futuro.

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Cerúndolo avanza en su tenis con la intención de mejorar. Frente a Landaluce, una estrella ascendente del tenis español que en su primer contacto con Roland Garros alcanzó la tercera ronda, reconoció que tuvo que tirar de todos sus recursos para sacar adelante un duelo que se resolvió en un apretado juego de desempate del quinto set.

"Al final ya no tenía ni ganas de pensar", dijo el argentino, que ahora afrontará al italiano Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo, que regresó a unos octavos por vez primera en tres años, en los que las lesiones le han apartado de la élite.

Su mejoría quedó patente ante Comesaña, que le puso al límite en un duelo a cinco sets que también se resolvió en el juego de desempate del quinto, 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4 y 7-6(13).

Fue un duelo épico en el que el argentino pasó cerca de dar la sorpresa y citarse con Cerúndolo, pero falló en el momento vital ante un rival de 30 años más experimentado, lo que en el momento definitivo marcó la diferencia.

"Tiene esa experiencia, ha jugado una final en Wimbledon, estuvo top-6 sabe como manejar situaciones que para mi son una primera vez. Ha ganado muchas cosas", dijo Cerúndolo sobre su futuro rival.

Juanma Comesaña tuvo tiempo de ver parte del partido en el que su hermano Francisco se quedó a las puertas de la remontada contra el estadounidense Zachary Svajda, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3, y se quedó a las puertas de su techo en un Grand Slam, los octavos de final que jugó en 2023 y 2024, ronda a la que también había llegado en el pasado Abierto de Australia. EFE

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