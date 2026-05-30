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La UD Logroñés sube un escalón en el fútbol al regresar a Primera RFEF

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Logroño, 30 may (EFE).- La Unión Deportiva Logroñés (UDL) logró el ascenso a Primera RFEF gracias a su empate a un gol en el campo del San Sebastián de los Reyes, con lo que hizo valer la victoria por 1-0 que consiguió en Las Gaunas y regresa a la categoría que perdió en 2023.

Los riojanos se apoyaron en un juego solvente y en la motivación que ya le aportaron en la ida más de 10.000 personas en el campo y en la vuelta el millar que se desplazó a la localidad madrileña para vivir en directo el desenlace de la final de ascenso.

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Pero el resto de aficionados del equipo se repartieron por diferentes bares de Logroño para seguir el partido, con la esperanza de poder celebrar el ascenso esta misma noche en la Fuente de Murrieta, que ya esperaba desde hace tiempo volver a vivir un triunfo deportivo importante para la ciudad.

Tuvieron sufrir lo indecible, porque el 1-0 que el marcador reflejó muchos minutos hubiese beneficiado a los madrileños en caso de ser el resultado tras la prórroga; ese parecía el desenlace, pero un remate de Cabetas en el minuto 117 dio paso al éxtasis.

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Porque aunque solo suponga subir a la tercera categoría del fútbol español para el balompié riojano es mucho más, es poder acercarse al deporte rey profesional y es poder convivir con equipos y aficiones mucho más grandes que a los que se tuvo que enfrentar estas tres campañas.

El factor Mendía

Una dosis importante del ascenso se debe a un entrenador serio, comprometido y estudioso del fútbol; "soso", como él mismo se definió, pero lo cierto es que Unai Mendía añadió este sábado una línea más a un currículum repleto de ascensos -el año pasado con el Teruel- y que parece tener cogida la medida a este tipo de eliminatorias.

Este técnico, ayudante de Iraola en el Rayo y, luego, entrenador de éxito en países de Sudamérica, insistió en que en estos partidos "todo se decide por detalles"; dicho y hecho. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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