Palmeiras, a sellar el pase a cuartos de final tras su goleada a Universitario

La escuadra dirigida por Abel Ferreira buscará aprovechar su contundente ventaja sobre los peruanos, mientras Universitario, mermado por bajas clave, enfrenta una misión casi imposible en el Allianz Parque y mantiene la esperanza tras quince años de ausencia

São Paulo, 20 ago (EFE).- El brasileño Palmeiras saldrá al campo este jueves para sellar en el Allianz Parque su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores contra el peruano Universitario de Deportes, que sufrió una goleada en la ida (0-4) que los dejó en la lona.

En su primer encuentro, un gol de Vitor Roque hizo que el conjunto de Abel Ferreira terminase los primeros 45 minutos con una contundente victoria por 0-3. Pero el último clavo llegó en el segundo tiempo, cuando José Manuel 'el Flaco' López marcó el cuarto gol, sentenciando el marcador en el Estadio Monumental de Lima ante un rival que parecía rendido.

Para el duelo de este jueves, el entrenador portugués podrá optar por situar en el campo a algunos suplentes para permitir que los titulares descansen, tras haber jugado el domingo contra Botafogo por el Campeonato Brasileño, en el que está segundo, con 39 puntos y dos partidos menos.

Por ello, la alineación podría contar con nombres como Luighi en lugar de Vitor Roque o el uruguayo Facu Torres en lugar de Maurício, dos cambios que Ferreira ya efectuó sobre el final del partido de ida.

El pase a cuartos de final daría un poco de aire al cuerpo técnico y la directiva del Verdão, que viene atravesando un mes de tensiones con la hinchada, que han manifestado su descontento con el desempeño del equipo.

Del otro lado, Universitario precisa de sus titulares, la mente fría ante la posibilidad de un estadio abarrotado de palmeirenses y casi un milagro que lo deposite en esta instancia del torneo continental tras quince años.

Pero la U acarrea dos malas noticias que opacan su ánimo para este encuentro.

A la ausencia del central paraguayo William Riveros, que fue expulsado en la ida y deberá cumplir con una fecha de suspensión, se le suma la del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, que sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda durante el primer tiempo del encuentro ante Palmeiras.

El ganador de este partido se cruzará en cuartos con el vencedor de la llave entre River Plate y Libertad, que se enfrentarán el jueves en Buenos Aires tras empatar sin goles en el partido de ida en Asunción.

- Alineaciones probables:

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, José Manuel López, Facundo Torres, Felipe Anderson y Luighi. Entrenador: Abel Ferreira.

Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Álex Valera. Entrenador: Jorge Fossati.

Árbitro: el chileno Piero Maza, acompañado de Rodrigo Carvajal en el VAR.

Horario: 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves).

Estadio: el estadio Allianz Parque, en São Paulo. EFE

