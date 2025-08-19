Espana agencias

El DAX 40 de Fráncfort sube un 0,45 % tras la cumbre por Ucrania

Los principales valores de la bolsa alemana cerraron en positivo tras el encuentro en Washington, con empresas tecnológicas y de moda liderando las alzas, aunque el sector armamentístico experimentó descensos luego de la reunión sobre el conflicto en Ucrania

Fráncfort (Alemania), 19 ago (EFECOM).- El DAX 40 de Fráncfort subió este martes un 0,45 %, pero los fabricantes de armamento bajaron tras la cumbre en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,45 %, hasta 24.423,07 puntos.

La empresa de venta de moda por internet Zalando subió un 3,7 %, hasta 24,20 euros, precio máximo desde hace dos semanas, tras comentarios positivos y una recomendación de compra de un analista del Baader Bank, que ve buenas perspectivas tras la compra de About You, si bien redujo la cotización objetivo hasta 32 euros desde 37 euros.

El fabricante de deportivos Porsche ganó un 4 %, hasta 47,30 euros, y la química Brenntag avanzó un 2,9 %, hasta 55,30 euros.

La reunión en Washington para lograr que termine la guerra en Ucrania ha sido valorada por algunos líderes europeos.

Uno de los logros es la posibilidad de una reunión bilateral entre Moscú y Kiev, pero Rusia frena los intentos.

Algunos analistas consideran que el encuentro entre Trump y Zelenski fue mejor que el de febrero.

Los fabricantes de armamento reaccionaron con caídas tras la reunión en Washington después de haber subido con fuerza el lunes debido a la decepción del encuentro entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

El fabricante de armamento y componentes para eléctricos Rheinmetall perdió un 4,8  %, hasta 1.568 euros.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 2,4 %, hasta 94,48 euros, y la inmobiliaria Vonovia cayó un 0,7 %, hasta 27,95 euros. EFECOM

