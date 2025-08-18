Temas del día de EFE España del lunes 18 de agosto de 2025

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Un bombero muerto esta noche al volcar una autobomba eleva a cuatro las víctimas mortales de los devastadores incendios que asolan España, con 40 activos este lunes, lo que ha obligado al Gobierno a reforzar la ayuda estatal. Preocupan especialmente el fuego que avanza sin control en el norte de Cáceres y la deriva de otro que amenaza el corazón de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, con Galicia llegando casi a las 60.000 hectáreas quemadas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

- La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Francisco Javier Marcos, informan sobre la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) que preside el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. (12:30 horas)(Texto)(Vídeo)(Audio)

- La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visita el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Calle Gran Vía de San Francisco 4-6, 5º planta Madrid (12:00 horas)(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

OLA CALOR

Madrid - Último día de la ola de calor que ha marcado la primera quincena de agosto con la entrada de masas de aire que dejarán un descenso prácticamente generalizado de las temperaturas, notable en la mitad noroeste, pero con valores todavía elevados en la mitad sudeste; el calor volverá a apretar el fin de semana.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

SÁNCHEZ CLAVIJO

Arrecife (Lanzarote) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en Lanzarote al jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, quien le planteará, entre otros asuntos, las discrepancias surgidas en las derivaciones de los menores migrantes.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

- A las 17:30 horas

ESTAFAS TELEFÓNICAS

Madrid - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta el último balance del plan contra las estafas telefónicas y por SMS, cuyas primeras medidas entraron en vigor en marzo.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

- A las 11:00 horas

TURISMO EMPLEO

Madrid - Turespaña publica la nota de afiliación a la Seguridad Social en la rama turística de julio, después de un mes de junio en el que se registraron casi tres millones de ocupados en el sector y en el que la afiliación creció un 1,9 por ciento respecto al año pasado.

(Texto)

ESPAÑA COMERCIO

Madrid - El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial hasta el mes de junio, después de que los cinco primeros meses del año el déficit comercial alcanzar los 21.524,8 millones de euros, un 42,4 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

(Texto)

REGISTRO ASOCIACIONES

Madrid - Hace 60 años que se creó el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior y en el que están inscritas más de 75.000 entidades, cuyos estatutos y actas fundacionales se guardan en cientos de carpetas archivadas en las instalaciones de ese organismo en Madrid que ha podido visitar EFE. Sagrario Ortega

(Texto)(Foto)

COLEGIOS PANTALLAS

Madrid - El Tribunal de Cuentas pide vigilar más de cerca la inversión hecha por el Gobierno para digitalizar las escuelas y que ha conllevado un gasto de 1.000 millones de euros, destinado entre otras cosas a la formación de profesorado pero también a la compra de dispositivos, que ahora pretenden limitar algunas comunidades autónomas. Ruth del Moral

(Texto enviado a las 7:05; 891 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13955913 y otros)

DICCIONARIO BUÑUEL

Barcelona - Un monumental 'Diccionario Buñuel' con 500 entradas y más de 750 páginas suple "la ausencia de una biografía completa" de Luis Buñuel, publicado ahora coincidiendo con el 125 aniversario de su nacimiento y realizado a cuatro manos por Jordi Xifra y Manuel Fructuoso.

(Texto) (Recursos de archivo en la www.lafototeca.com Código 22602558 y otros)

MODA TENDENCIAS

Madrid - La lana merina, conocida actualmente como el oro blanco español, es un tejido cien por cien natural, biodegradable, duradero y resistente, suave, transpirable y termorregulable, cualidades que ahora la moda valora y trabaja para la recuperación de su legado histórico. Carmen Martín

(Texto enviado a las 7:15; 696 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21427660, 8304384 y otros)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Prada de Conflent (Francia).- UNIVERSIDAD PRADA.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene en la 57 edición de la Universidad Catalana de Verano, en Prada de Conflent (Francia). (Texto)

10:30h.- Valladolid.- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene una reunión de trabajo con miembros de su Ejecutivo para hacer seguimiento de la situación de los incendios en la Comunidad. Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. (Al finalizar la reunión, sobre las 12, el portavoz Carlos Fernández Carriedo ofrece una rueda de prensa). Sala del Consejo. C/ Santiago Alba, 1. (Texto) (Foto)(Vídeo)

10:40h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside telemáticamente la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD). Al término de la reunión, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Francisco Javier Marcos, informarán sobre el desarrollo de la sesión. La comparecencia podrá seguirse en streaming a través del canal del Ministerio del Interior en la plataforma YouTube. A las 12:30 horas aproximadamente comenzará la atención a medios. Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Calle de Quintiliano, 21 . (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Rota (Cádiz).- GOBIERNO AYUNTAMIENTOS.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita el edificio del antiguo Ayuntamiento de Rota (Cádiz), rehabilitado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A su llegada, atiende a los medios de comunicación. Plaza de España, 1. Antiguo Ayuntamiento de Rota. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Santiago de Compostela.- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, preside la primera reunión para la habilitación de ayudas para los afectados por la ola de incendios y después comparece ante los medios de comunicación (12:00 h.). San Caetano, Sala de Juntas de Vicepresidencia y Salón Grande. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF). Al término de la visita, atiende a los medios de comunicación. C/ Gran Vía de San Francisco, 4. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa. Sede nacional del PP (c/ Génova, 13) (Texto)(Vídeo)(Audio)

17:30h. (16:30h.l.)- Arrecife (Lanzarote).- SÁNCHEZ CLAVIJO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en Lanzarote al jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo. Asiste el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, quien comparece ante los medios de comunicación al término de la reunión. Cabildo. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

ECONOMÍA

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública a junio de 2025.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COMERCIO.- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial hasta el mes de junio de 2025.

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica la nota de afiliación a la Seguridad Social en la rama turística de julio.

11:00h.- Madrid.- ESTAFAS TELEFÓNICAS.- El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, presenta el último balance del plan contra las estafas telefónicas. Sede del ministerio. C/ de Mármol, 2. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

10:00h.- Barcelona.- ATENTADOS CATALUÑA.- Acto de homenaje en Cambrils a las víctimas de los atentados del 17-A. Cambrils (Tarragona). (Texto)(Vídeo)

11:00h.- Ronda (Málaga).- DEFENSA LEGIÓN.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Tercio ‘Alejandro Farnesio’ 4º de la Legión, encuadrado en la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la Legión (BRILEG), donde expondrá las acciones realizadas durante la operación por la dana, Acuartelamiento de Montejaque. Carretera de Málaga a Sevilla. (Texto)(Foto)(Vídeo)

SOCIEDAD

11:00h.- Valladolid.- ASUNTOS SOCIALES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acude a la presentación del proyecto Disca-VioGen, elaborado por la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym Castilla y León). Calle Treviño, nº74. (Texto)(Foto)

13:00h.- Los Corrales de Buelna.- GUERRAS CÁNTABRAS.- Presentación de la XXIII edición de las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de la región, que se celebrará del 22 al 31 de agosto. (Texto)(Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- Calahorra.- TOROS CALAHORRA.- Presentación de los festejos taurinos que se celebrarán en las fiestas de Calahorra. Ayuntamiento. (Texto)

10:30h.- Santander.- PALACIO FESTIVALES.- El Palacio de Festivales de Cantabria presenta su nueva programación. (Texto)(Foto)

10:30h.- San Sebastián.- QUINCENA MUSICAL.- La Quincena Musical de San Sebastián presenta el drama musical 'West Side Story', obra de Leonard Bernstein que ofrecerá en el Kursaal en versión concierto (fotógrafos y cámaras a las 17.45h para ensayo). Sede de la Euskadiko Orkestra en Miramón. (Texto)(Foto)

11:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación del montaje 'Los hermanos', el penúltimo de esta 71 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Sede del Festival. Calle Santa Julia, 5. (Texto)(Foto)(Vídeo)

18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Sergio Sánchez, Javier Zulueta y Martín Morilla lidian novillos de La Purísima en la primera jornada de las corridas generales de Bilbao. Plaza de Toros. (Texto)(Foto)

