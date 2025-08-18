Robles destaca la "frustración" de los pilotos en el fuego: "La prioridad es salvar vidas"

Málaga, 18 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este lunes la "voracidad especial" de los incendios que asolan el noroeste de España y la "frustración" que le transmiten los pilotos del Ejército del Aire por no poder atacar los fuegos por falta de visibilidad, por lo que ha insistido en que "la prioridad es salvar vidas y poblaciones".

Robles, que ha asistido en Ronda (Málaga) a la entrega de condecoraciones a los legionarios del Tercio Alejandro Farnesio IV por su labor en la dana de Valencia del pasado octubre, ha afirmado a preguntas de los periodistas sobre los incendios que "en este momento son absolutamente incontrolables" en muchos lugares.

"Hasta que no cambie la temperatura, la situación es difícilmente abordable. Por eso, la prioridad es salvar vidas y salvar poblaciones", ha manifestado, y ha añadido que se espera que "a partir de esta noche y, sobre todo mañana" se pueda producir ese cambio.

En cuanto al despliegue de efectivos, ha explicado que hay dos actuaciones, "una que es la esencial", que es el ataque directo al fuego, que "solo puede hacer la UME (Unidad Militar de Emergencias) porque es la que tiene los medios y la preparación".

Asimismo, ha expresado su preocupación por la imposibilidad de que se puedan realizar muchas veces lanzamientos de agua porque no hay visibilidad.

Los pilotos del Ejército del Aire que desarrollan su labor para hacer frente a estos incendios han trasladado a la ministra su "frustración", ya que "quieren lanzar agua, pero no pueden porque no hay visibilidad", por lo que ha subrayado, "la prioridad es salvar vidas".

En cuanto a las críticas de algunas comunidades autónomas, ha dicho que no va a "entrar" en ellas y las ha calificado de "absolutamente oportunistas", ya que se producen, ha subrayado, "cuando la gente se está muriendo, cuando la gente lo está perdiendo todo". EFE

