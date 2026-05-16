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La mujer aislada en el Hospital Clínic por hantavirus da negativo en la segunda PCR

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Barcelona, 16 may (EFE).- La mujer que está en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona por ser contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo en la segunda PCR practicada.

Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat han informado de que, siguiendo los protocolos establecidos para la cuarentena, la persona continuará en situación de confinamiento y observación en el Hospital Clínic.

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Las mismas fuentes han indicado que la persona sigue asintomática y presenta un buen estado general de salud.

La mujer ingresó en el Clínic el pasado 9 de mayo para hacer la cuarentena establecida para las personas que han tenido contacto con infectados por hantavirus, pues estuvo en el avión con la neerlandesa fallecida por este virus. EFE

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