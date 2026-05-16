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Diego Ocampo: "Hemos jugado un partido muy sólido ante el Casademont Zaragoza"

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Manresa (Barcelona), 16 may (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, remarcó que "el equipo ha jugado un partido muy sólido ante un Casademont Zaragoza que se jugaba muchísimo", en la contundente victoria de los suyos por 101-83.

El entrenador gallego valoró el triunfo ante los aragoneses. "A partir de la segunda parte hemos dominado un partido difícil ya que ellos se jugaban mucho y a veces es complejo lidiar con los nervios. Ha sido un partido muy atascado en muchos momentos", dijo.

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"En ciertos momentos nos han planteado una zona que ha sido difícil de superar, pero después hemos mejorado tanto en defensa como en ataque, y hemos encontrado nuestra identidad", añadió.

Por último, habló de este tramo final de temporada. "Estamos en un momento en el que todos los rivales tienen cosas en juego, nosotros también queremos quedar lo más arriba posible, así que todos los partidos serán complejos", zanjó. EFE

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jvs/sab

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