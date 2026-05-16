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Joan Plaza: "Debemos luchar hasta el final"

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Manresa (Barcelona), 16 may (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, remarcó este sábado que "el equipo debe luchar hasta el final", tras la contuntente derrota de los suyos ante el Baxi Manresa por 101-83, que les acerca aún más a posiciones de descenso.

El técnico catalán se lamentó por la derrota en el Nou Congost, que pone la situación más límite en Zaragoza. "En la segunda parte ellos jugaron a un ritmo muy alto como de costumbre, y nosotros bajamos los brazos muy rápido", dijo.

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"Aún quedan tres partidos para luchar por el objetivo y no debemos bajar los brazos. Nos estamos jugando la vida, nuestro nivel de competitividad tiene que ser más alto", añadió.

Por último, Plaza habló de lo que queda de liga regular y el objetivo de la permanencia. "Si queremos seguir en la Liga Endesa, debemos ser más resilientes, más intensos y mostrar más sacrificio", zanjó. EFE

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jvs/sab

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