Fernando Torres: "El Eldense ha hecho una campaña extraordinaria"

Elda (Alicante), 16 may (EFE).- El entrenador de Atlético de Madrid B, Fernando Torres, felicitó por del ascenso del Eldense, y especialmente al técnico Claudio Barragán, su ídolo de la infancia, y señaló que el equipo alicantino ha hecho una gran temporada.

"El Eldense ha hecho una campaña extraordinaria. Es un gran equipo", apuntó Fernando Torres, que desveló que había felicitado personalmente a Claudio.

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"Le tengo mucha estima desde que jugaba en el Superdepor y me alegró mucho por él porque desde mi infancia fue un referente para mí”, señaló.

Tras caer por 2-1, Torres recordó que en el Nuevo Pepico Amat "solamente ha ganado el Antequera". "Nosotros hemos competido bien y hemos podido empatar. Ha sido un partido muy disputado que se ha decidido por detalles”, explicó

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Sobre su futuro como entrenador, Torres indicó que le quedan "varios partidos por disputar". "Es un proyecto muy interesante y estoy centrado con el Atlético Madrileño". EFE

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