El Eldense asciende a Segunda División

Redacción Deportes, 16 may (EFE).- El Eldense ha logrado matemáticamente el ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División) tras ganar este sábado con remontada por 2-1 al Atlético de Madrid B en la penúltima jornada del Grupo 2 de Primera RFEF.

A falta de una fecha para el final, el Eldense suma 69 puntos y se asegura el primer puesto con 4 de margen sobre el Sabadell, que este sábado perdió 0-1 con el Antequera.

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Sabadell, Atlético de Madrid B y Villarreal B se aseguran jugar el 'playoff' por el ascenso, por lo que también lucharán en la jornada final el Europa, el Cartagena y el Algeciras.

En el Grupo I ya está ascendido el Tenerife. EFE

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