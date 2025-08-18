Espana agencias

Quince carreteras de cuatro comunidades autónomas siguen cortadas por los incendios

El fuego obliga a suspender la circulación en múltiples rutas secundarias de León, Zamora, Palencia, Cáceres, Ourense y Asturias, afectando la movilidad regional, según información reciente de la Dirección General de Tráfico

Por Newsroom Infobae

Madrid, 18 ago (EFE).- Un total de quince carreteras, todas ellas secundarias, de las provincias de León, Zamora, Palencia, Cáceres, Ourense y Asturias siguen cortadas al tráfico por los incendios, según lo últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico.

Seis de las quince vías se encuentran en León. En concreto, la N-621 y la comarcal LE-2703 a su paso por Portilla de la Reina, en ambos casos; la CL626, en Puente Almuhey; la LE-2711, en Retuerto; LE-164, en Yebra y LE-5228, en Salas de los Barrios.

En Zamora, están cortadas dos, la ZA-102 y ZA-103, a la altura de Villanueva de la Sierra, y en Palencia la CL-615, en Guardo.

En la provincia de Cáceres, está interrumpido el tráfico en las vías CC-218, en Casas del Monte; CC-219, en Gargantilla; CC-224, en Hervás y CC-234, en Valdastillas.

En Ourense, sigue cortada a la circulación desde el jueves la OU-121, en el municipio de Vales y en Asturias, la CO-4, en Covadonga.EFE

