Tarragona decreta tres días de luto por la muerte de dos menores ahogados en la playa

Tarragona, 20 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto y las banderas ondean a media asta por la muerte de dos menores, de 12 y 13 años, ahogados en la playa de la Arrabassada, según ha informado el alcalde, Rubén Viñuales.

“Lamentamos este trágico suceso y, desde el Ayuntamiento, estamos al lado de las familias para ayudar en todo lo que podamos”, ha asegurado Viñuales, visiblemente emocionado, que ha insistido en que “el mar es peligroso" y que "no se debe saltar nunca de las rocas, no es un juego”.

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El alcalde ha hecho estas declaraciones tras un emotivo acto de homenaje a uno de los fallecidos en el estadio de La Floresta, club de fútbol donde jugaba.

Unas 150 personas, entre familiares, compañeros y amigos, se han concentrado en el césped, con una bandera del club a media asta colocada en el centro del campo, para recordar al joven.

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El presidente de la entidad, Pedro Pablo González, se ha referido a él como “una gran persona” y “un gran jugador”, por el que se habían interesado clubes de la talla del Villarreal.

El suceso tuvo lugar el viernes por la tarde en la playa de la Arrabassada de Tarragona, cuando un grupo de jóvenes se lanzaba al agua desde una zona de rocas, con bandera amarilla debido al oleaje.

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Tres de los jóvenes lograron salir por sus propios medios, pero los otros tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencias.

De los tres rescatados, uno, de 12 años, no pudo ser reanimado por los sanitarios de los servicios de emergencias y falleció y los otros dos, de 13, fueron evacuados al hospital Joan XXIII en estado crítico. En las últimas horas, ha fallecido también uno de ellos. EFE

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