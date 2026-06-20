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Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′: “No sabes ni quién es Rosa Benito, ¿qué vas a hacer tú con el micro?"

Telecinco ha anunciado su nuevo rol periodístico durante su cara a cara con Gerard Arias y Claudia Chacón en ‘¡De Viernes!’

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Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′ (Mediaset España)
Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′ (Mediaset España)

Maica Benedicto se consolida como rostro clave de la actual etapa de Telecinco y será reportera en ¡De lunes a viernes!, la versión diaria de ¡De Viernes! que la cadena prepara para este verano. Un salto televisivo que llega apenas ocho días después de proclamarse ganadora de Supervivientes 2026 tras más de 90 días de concurso y una victoria con cerca del 59 % de los votos.

Durante la entrevista de la vencedora en la última emisión de ¡De Viernes!, la cadena ha confirmado su incorporación al nuevo formato que mantendrá al frente a Beatriz Archidona y Santi Acosta y que ya ha avanzado otros nombres como Terelu Campos, Lydia Lozano, Rosa Benito y Antonio Rossi. Benedicto ha celebrado en plató su nuevo papel junto a varios de los presentes, entre ellos Claudia y Gerard, sus excompañeros de concurso. “Estoy muy agradecida, es un sueño para mí trabajar con profesionales con vosotros”, ha dicho al recibir el anuncio.

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Antes de asumir esa función, los presentadores le han planteado su primer reto: comprobar si algunos de los miedos que arrastró de Honduras han quedado atrás. También ha tenido que improvisar una entrevista con Gerard, un ensayo del trabajo que desempeñará en este espacio diario. La murciana se ha mostrado tímida en la labor y Lydia Lozano le ha lanzado un dardo: “No sabías ni quién era Rosa Benito, ganadora de Supervivientes, ¿qué vas a hacer tú con el micro?”.

Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′ (Mediaset España)
Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′ (Mediaset España)

Maica Benedicto como reportera

Improvisar, que es lo mejor de la televisión y es la magia”, ha respondido la modelo a la puya de su nueva compañera. La incorporación de Benedicto llega después de que el 11 de junio ganara Supervivientes 2026, donde se dio a conocer una nueva etapa tras su paso previo por Gran Hermano, GH Dúo y Los vecinos de la casa de al lado, donde también ganó.

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La ganadora se impuso en el duelo final de Supervivientes a Alba Paul y se llevó el cheque de 200.000 euros, además de convertirse en la primera mujer que gana el formato en años. En su aparición en ¡De Viernes!, la nueva reportera también ha repasado las cuentas pendientes que dejó el reality. El debate final ya había dejado ver que la distancia entre ella, Claudia y buena parte del resto de concursantes seguía intacta tras el regreso de la isla.

Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′ (Mediaset España)
Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′ (Mediaset España)

Maica y Claudia contra Gerard

Uno de los episodios que ha reavivado ese malestar fue una comida celebrada días después de volver de la aventura en casa de Dulceida, a la que ni Maica ni Claudia fueron invitadas. “Que se hagan distinciones no me parece bien, con todo lo que hemos pasado. Fue Claudia quien lo descubrió. Me decepciona porque, al final, hemos pasado tanto que no sé si era real o mentira”, ha lamentado.

La ganadora ha llegado incluso a bromear con esa situación al asumir que podía esperarla. “Sé que es la soledad de los ganadores, qué le vamos a hacer”, ha afirmado sobre el distanciamiento con quienes fueron sus compañeros en el concurso. El momento de mayor tensión en plató ha sido el cara a cara con Gerard Arias, con quien su amistad se rompió en Honduras. Él ha abierto el choque con un reproche directo: “Ha tenido ciertas actitudes que yo como amigo no las hubiera tenido. La he antepuesto siempre a todo y, cuando me hubiese gustado que por su parte hubiese habido un poco más de apoyo hacia mí, no lo ha habido”.

Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′ (Mediaset España)
Maica será reportera en ‘¡De lunes a viernes!’ tras ganar ‘Supervivientes 2026′ (Mediaset España)

La respuesta de Benedicto ha sido inmediata. “Pues predica con el ejemplo”, le ha soltado, antes de que Claudia Chacón interviniera para defenderla: “Estoy esperando que le mandes un mensaje tanto que dices de amistad. Mandar un mensaje, no, pero venir a un plató sí”. La discusión ha subido de tono cuando Maica ha negado de raíz la amistad que Gerard reivindicaba. “Nunca has sido mi amigo. Te has aprovechado de mi imagen para limpiar tu imagen. Este señor me tocaba la puerta, grababa un vídeo conmigo y se iba a su casa”, ha afirmado.

Cuando Gerard la ha acusado de estar “victimizándose”, Benedicto ha terminado rompiéndose en directo. “Te juro que me duele tanto que me diga víctima. Él me conoce fuera y sabe que soy súper sensible y he llorado con él”, ha asegurado, a lo que él ha respondido: “No te veo las lágrimas”. Sin embargo, han acabado la discusión con una breve tregua que zanjarán fuera de cámaras.

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