El Rey ensalza la "capacidad de liderazgo" de la UME y su labor en la lucha contra los incendios

El Rey Felipe VI ha ensalzado la "capacidad de liderazgo" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha transmitido su ánimo a todas las unidades que la configuran, así como "el orgullo" por su labor en la lucha contra los incendios, tras su visita este domingo al Cuartel General de la UME --en la Base Aérea de Torrejón-- para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos en las tareas de extinción.

A su llegada, ha sido recibido por la Ministra de Defensa, Margarita Robles; el Teniente General de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo; el Coronel Segundo Jefe de la Base Aérea de Torrejón, Marcos Díaz Estévez; el General Segundo Jefe de la UME, Fernando Carrillo; el subdirector general de Cooperación y Defensa Civil, general Carlos Prada; el Coronel Jefe de Estado Mayor de la UME, Alberto Salas; el Coronel Jefe del Órgano de Apoyo al Mando, Miguel Angel Martínez; y el Suboficial Mayor del Cuartel General de la UME, Miguel Martín.

Además de haber escuchado al Teniente General Jefe de la UME, a los jefes de los distintos batallones que han desplegado en las diferentes comunidades autónomas, y a la ministra de Defensa --quienes han dado cuenta del punto de situación de los incendios y su evolución-- el monarca ha defendido la "capacidad de liderazgo" de la UME.

Asimismo, ha transmitido su ánimo a todas las unidades que la configuran y "el orgullo" por su labor en la lucha contra los incendios. Con ello, ha manifestado su voluntad de acudir sobre el terreno a zonas afectadas, cuando la evolución de la situación y las circunstancias así lo aconsejen.

En el Centro de Operaciones Conjuntas (JOC, por sus siglas en inglés), el monarca ha recibido una explicación sobre el punto de situación de los incendios forestales en la península y las operaciones por parte de la UME en diferentes incendios, y ha podido contactar con los coordinadores militares de emergencias en cada uno de los territorios donde está desplegada la unidad militar.

Durante la semana, además de estar en contacto "permanente" con el Gobierno recibiendo toda la información de última hora que se está produciendo sobre la situación de los diferentes incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España, ha conversado telefónicamente con los presidentes de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.

