El déficit comercial creció un 58,7 % hasta junio, hasta los 25.112,7 millones de euros

Madrid, 18 ago (EFECOM).- El déficit comercial acumulado por España en el primer semestre del año se situó en 25.112,7 millones de euros, un 58,7 % más respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto de guerra comercial y con las importaciones creciendo en mayor medida que las exportaciones.
De acuerdo con la balanza comercial publicada este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las importaciones alcanzaron de enero a junio de este año 222.263,6 millones, un 5,4 % más, mientras que las exportaciones aumentaron un 1 %, hasta los 197.150,9 millones.
La tasa de cobertura (parte de las importaciones cubiertas por las exportaciones) ha empeorado 3,8 puntos, hasta el 88,7 %. EFECOM
(infografía)
