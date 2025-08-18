Álvaro y Ali Houary, ataque del Elche ante un Betis con Cucho Hernández como referente

Elche (Alicante), 18 ago (EFE).- El reciente fichaje del Elche, el hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez, y el canterano Alí Houary forman la pareja de ataque del Elche en su debut liguero ante un Betis que llega con el colombiano Cucho Hernández como referente ofensivo.
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha apostado por una alineación formada por Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Pétrot; Rodrigo Mendoza, Febas, Aguado, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y Ali Houary.
El técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha formado su once inicial con Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Aitor Ruibal, Altimira, Fornals, Lo Celso, Riquelme y Cucho Hernández. EFE

