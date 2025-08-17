Espana agencias

El BNG exige más medios y coordinación entre Xunta y Estado para hacer frente a los incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

La diputada del BNG en el Parlamento gallego Noa Presas ha denunciado la situación "gravísima y sin precedentes" que está viviendo la provincia de Ourense por los incendios forestales.

"Estamos ante una catástrofe absolutamente descontrolada, con una población que se siente sola y abandonada, luchando contra el fuego sin medios", afirmó Presas, quien remarcó que "hay vecinos y vecinas que tratan de defender sus casas y tierras por su cuenta, mientras el personal de extinción está agotado tras varios días de trabajo continuo".

La diputada nacionalista subrayó que la prioridad inmediata debe ser "apagar el fuego y poner control a esta emergencia" por lo que urge que la Xunta y el Estado dejen de "pasarse la pelota" y colaboren con todos los medios disponibles, tanto materiales como humanos.

Al mismo tiempo, Presas insistió en que hace falta cambiar el modelo forestal y de gestión del territorio. En ese sentido, recordó que la propuesta del BNG apuesta por una política integral preventiva, con más inversión en acciones sobre el territorio, como franjas de protección, cortafuegos naturales y pastoreos para el ganado, entre otras medidas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sare reprocha que se intenten "criminalizar" proclamas "legítimas" como la "vuelta a casa" de los presos de ETA

Infobae

Sumar califica de "fiasco" la reunión entre Estados Unidos y Rusia: "Ni de Putin ni de Trump vendrá la paz"

Sumar califica de "fiasco" la

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

El Gobierno de Baleares pide "máxima prudencia" ante el peligro extremo de incendios forestales de este fin de semana

El Gobierno de Baleares pide

El Gobierno de Asturias apunta que los incendios "se han ralentizado"

El Gobierno de Asturias apunta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar la 6/49: los ganadores

Comprobar la 6/49: los ganadores del 16 del agosto

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal