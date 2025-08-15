Ayuso dice que no tiene "ninguna información" del Gobierno sobre el reparto de menores: "Debe ser que se avergüenza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que la Comunidad de Madrid no tiene "ninguna información" por parte del Gobierno central en lo que respecta al reparto de menores migrantes desde Canarias y ha afirmado que "debe ser que se avergüenza".

En cualquier caso, en declaraciones a los medios desde las celebraciones por el Día de la Paloma en la capital, la dirigente regional ha reprochado que en el reparto "no va a haber ningún criterio más que el de la política, el de la ideología y el de la conveniencia". "No puede haber algo más cínico", ha afirmado.

Ayuso ha recordado el recurso por "invasión de competencias" de la Comunidad ante al Tribunal Supremo con "las cifras conocidas" y ha insistido en que desconoce los "movimientos" de los últimos días".

"Nosotros no veraneamos con el presidente", ha comentado en tono irónico para censurar la falta de información, algo que también ha achacado a que el presidente no necesita los "votos" del PP para "su mantenimiento en La Moncloa".

"ESPAÑA ESTÁ ABANDONADA A TODOS LOS NIVELES"

Al hilo, la presidenta ha expresado que "el principal problema de España es que está abandonada a todos los niveles", en parte, por el "gran problema de inmigración" que ve en el país. "No logro entender hacia dónde nos quieren llevar", ha dicho.

La dirigente ha señalado que "todos los años", a través de puntos como el aeropuerto o las costas, "entran de manera irregular y de manera masiva muchos ciudadanos".

En este sentido, ha detectado un "abandono en la demografía del país" y ha especificado que hay "una población cada vez más envejecida" con empresas que "tienen cada vez menos herramientas para salir adelante" junto a "pymes perseguidas por la burocracia" y una "clase media abandonada" con salarios que no han crecido "en los últimos 20 años.

Ayuso ha lanzado sus críticas contra el Gobierno por medir "su supervivencia en atacar" y en "impedir la alternancia", pero "nunca en afrontar los problemas reales de España", entre los que ha posicionado a la inmigración.

"No estamos en la misma situación que otros países de nuestro entorno, afortunadamente, pero podemos llegar a hacerlo", ha opinado la mandataria.