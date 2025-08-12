Espana agencias

El empresario que financió a Alvise denuncia que entraron en su casa y le obligaron a pagar un millón en criptomonedas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CriptoSpain' e investigado en el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha acudido este lunes a la Policía para denunciar que cinco hombres han entrado a su casa y le han obligado a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas, según ha publicado 'El Español' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a su defensa.

Las fuentes consultadas han precisado que los hechos han tenido lugar este mismo lunes en el domicilio de Romillo ubicado en Madrid y que el empresario aún permanece en la comisaría correspondiente para denunciar lo ocurrido.

Los hechos tienen lugar un mes después de que Romillo acudiese ante el Supremo para declarar en calidad de investigado. El pasado 11 de julio, 'CryptoSpain' aseguró que entregó 100.000 euros a 'Alvise' para la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF), confirmando así lo que ya expuso ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) en la Audiencia Nacional (AN).

Interrogado por los periodistas a su salida del Supremo sobre la razón por la que le dio esos 100.000 euros, el empresario contestó que era para hacer promoción de Centinel, "una de las actividades" que se desarrollaban a través del MIC. Según indicó, sin embargo, "como no lo llegó a hacer", entendieron que ese dinero era para "cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto o con su futuro puesto de poder". "No quedó definido", señaló.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP denuncia unas pancartas que piden "impunidad" para los presos de ETA en un colegio público de San Sebastián

PP denuncia unas pancartas que

Deniegan el internamiento cautelar de 44 de los migrantes localizados en un armador que los trasladó a Lanzarote

Infobae

La AN amplía seis meses más la investigación sobre el atentado en Santa Pola para interrogar a exmiembros de ETA

La AN amplía seis meses

El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

El Gobierno lamenta la muerte

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios

Puente tacha de "sinvergüenzas" a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio de Tres Cantos

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

El incendio forestal de Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME

Asalto violento en casa del socio de Alvise Pérez: le roban 1,2 millones en criptomonedas a punta de pistola

El torero Manuel Escribano porta una bandera con el lema “Sánchez a prisión” durante la Feria de la Albahaca (Huesca)

ECONOMÍA

Loterías de Catalunya: ganadores de

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 11 del agosto

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 agosto

Por qué la Seguridad Social penaliza a los trabajadores que se jubilan con solo 15 años cotizados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El aviso de un funcionario sobre por qué si trabajas 30 días, la tesorería puede solo computar 15: “Los periodos superpuestos no computan como años cotizados”

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19