Espana agencias

Investigan la muerte por arma de fuego de un hombre en una casa de Chiclana (Cádiz)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cádiz, 8 ago (EFE).- Un hombre de 33 años ha fallecido esta madrugada por disparos de arma de fuego en una vivienda del término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), según ha informado a EFE la Guardia Civil, que mantiene abierta una investigación sobre esta muerte violenta.

El instituto armado fue alertada sobre los hechos, ocurridos en un inmueble de zona del Pinar de los Franceses del municipio gaditano, sobre las 5 de esta pasada madrugada.

Según avanza Diario de Cádiz, las primeras hipótesis apuntan a que este suceso podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

JxCat suspende a Illa por su "mala gestión", sus incumplimientos y su "sumisión" a Sánchez

Infobae

Ximo Puig se pregunta a dónde nos aboca la política tras el caso de José María Ángel

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 8 de agosto de 2025 (13:30 horas)

Infobae

El central brasileño Vitor Reis, cedido del Manchester City al Girona

Infobae

El Girona cierra la pretemporada contra el Nápoles y con la novedad de Vitor Reis

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)