Investigan la muerte por arma de fuego de un hombre en una casa de Chiclana (Cádiz)

Cádiz, 8 ago (EFE).- Un hombre de 33 años ha fallecido esta madrugada por disparos de arma de fuego en una vivienda del término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), según ha informado a EFE la Guardia Civil, que mantiene abierta una investigación sobre esta muerte violenta.
El instituto armado fue alertada sobre los hechos, ocurridos en un inmueble de zona del Pinar de los Franceses del municipio gaditano, sobre las 5 de esta pasada madrugada.
Según avanza Diario de Cádiz, las primeras hipótesis apuntan a que este suceso podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico. EFE
