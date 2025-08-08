Espana agencias

El Ciadi rechaza la petición de España de anular el laudo de Eurus (Toyota) por renovables

El tribunal internacional ratificó la obligación de indemnizar a la filial de Toyota tras rechazar los argumentos legales de las autoridades españolas, consolidando el proceso arbitral relacionado con inversiones en energía eólica afectadas por modificaciones retroactivas en el marco regulatorio

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 8 ago (EFECOM).- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado la solicitud presentada por el Estado español para anular un laudo de más de 106 millones de euros a favor de Eurus Energy, vinculada al grupo japonés Toyota, por el recorte a las primas de las renovables.

Según han informado este viernes fuentes conocedoras del procedimiento, el comité 'ad hoc' del tribunal de arbitraje del Banco Mundial ha concluido, por unanimidad, que España no logró acreditar ninguno de los motivos contemplados en el Convenio Ciadi para justificar la anulación del laudo.

De este modo, los argumentos del Estado, que giraban en torno a supuestas faltas de motivación, errores procesales graves y una desviación manifiesta del derecho aplicable, han sido desestimados en su totalidad.

De acuerdo con las fuentes, la decisión del Ciadi data del pasado 31 de julio.

El laudo original condenó a España por vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía al modificar de forma retroactiva el marco normativo que incentivaba la inversión extranjera en energía eólica.

El tribunal concluyó entonces que Eurus —filial de Toyota— había realizado sus inversiones sobre la base de un régimen regulatorio estable y predecible, que fue alterado de forma sustancial y perjudicial, lo que afectó gravemente a la rentabilidad de sus proyectos.

Eurus Energy presentó su demanda de arbitraje contra España después de que el Gobierno español introdujera una serie de reformas entre 2012 y 2014 que alteraron el marco de incentivos a las energías renovables.

La filial de Toyota había invertido en doce parques eólicos en Galicia y otros tres en Asturias bajo un sistema de tarifas reguladas respaldado por el Ejecutivo.

Sin embargo, las reformas aplicadas por España incluyeron un impuesto del 7 % sobre los ingresos por venta de energía y la sustitución del sistema de tarifas reguladas por una promesa de rentabilidad razonable.

También una retirada retroactiva de las primas pagadas antes de 2013, a pesar de que dichos incentivos estaban garantizados por el régimen imperante.

La empresa japonesa presentó su reclamación en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, alegando expropiación indirecta, denegación de justicia y falta de trato justo y equitativo.

En noviembre de 2022, el tribunal del Ciadi concedió a Eurus Energy una indemnización de 106,2 millones de euros, más intereses devengados desde el 1 de junio de 2021, y unos costes legales de unos 4 millones de dólares (unos 3,4 millones de euros al cambio actual).

La decisión respecto a Eurus Energy se conoce semanas después de que el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas autorizara el embargo temporal de las tasas aéreas que el gestor de navegación aérea de España, Enaire, recauda a través de Eurocontrol, ante el impago por el Estado de un laudo condenatorio de 59,6 millones de euros por las primas a las renovables.

Las reclamaciones obedecen a la reducción de la rentabilidad aprobada por el Gobierno del PP en 2013 para la mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado para atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.

A tenor de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica hasta julio, España ha conseguido reducir en un 85 % el importe demandado por los inversores internacionales, de 10.645 millones de euros. EFECOM

Temas Relacionados

CiadiEspañaEurus EnergyToyotaEnergías renovablesArbitraje internacionalGaliciaAsturiasBanco MundialTratado sobre la Carta de la EnergíaEFE

Últimas Noticias

Nepal abre la escalada gratuita de 97 picos para repartir el turismo más allá del Everest

Con una decisión sin precedentes, las autoridades buscan atraer visitantes a cumbres inexploradas, fomentar empleo local y aliviar la saturación en la principal montaña del país, tras un aumento récord de permisos y muertes recientes

Infobae

Unos setecientos atletas participarán este domingo en la Subida al Pico Veleta

El evento deportivo partirá desde Pinos Genil e incluirá distancias de 50 u 11 kilómetros, con un exigente ascenso de hasta 3.300 metros, recorridos individuales o por equipos y medidas especiales para garantizar la seguridad

Infobae

Cuba sufre la peor zafra en más de un siglo al no alcanzar las 150.000 toneladas de azúcar

La producción de caña cayó a niveles históricos según fuentes oficiales, un exfuncionario califica la situación de “desastre” mientras especialistas alertan sobre graves consecuencias para el consumo local, el sector del ron y compromisos internacionales

Infobae

El Defensor del Pueblo actúa de oficio y requiere información a la alcaldesa de Jumilla

Ángel Gabilondo solicitó explicaciones a Seve González tras la reciente restricción de actividades no deportivas en centros municipales de Jumilla, medida adoptada tras la aprobación de una normativa que impacta culturalmente a la comunidad musulmana local

Infobae

Las exportaciones de Portugal a EE.UU. caen un 39,4 % en junio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de tren es

Un conductor de tren es despedido por publicar un vídeo en Tiktok mientras trabajaba: la Justicia no apoya su apelación

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

ECONOMÍA

Vito Quiles, implicado en una

Vito Quiles, implicado en una denuncia de Facua ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una agencia de viajes

Los pagos con tarjeta aumentaron en España un 12% en el segundo semestre de 2024

Este es el pueblo que busca nuevos vecinos: perfecto para emprender, ofertas de empleo y casas desde 30.000 euros

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)