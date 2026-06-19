El proyecto expositivo ‘Universo Bosque’ se completará este año en Papúa Nueva Guinea

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 19 jun (EFE).- El proyecto expositivo ‘Universo Bosque’, que contará con fotografías, un libro y un documental, concluirá este año sus expediciones con un último viaje para retratar el bosque húmedo de Papúa Nueva Guinea antes de empezar a divulgarse al completo en 2027.

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Así lo ha afirmado a EFE el director de la Casa de la Imagen de Logroño, Jesús Rocandio quien ha indicado que recientemente han cerrado de forma exitosa una campaña de microfinanciación para el penúltimo viaje de este proyecto, en el que capturarán los bosques de Alaska durante el actual mes de junio.

Rocandio (Logroño, 1958), encargado de realizar las imágenes que conformarán esta muestra, ha explicado que esta campaña de microfinanciación ha logrado reunir los 5.300 euros que necesitaban para pagar en parte el viaje a Alaska.

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Ha señalado que es la primera vez que realizan una iniciativa para pedir aportaciones económicas a este proyecto porque “es una expedición excesivamente costosa", ya que la expedición a Alaska tiene un presupuesto aproximado de 25.000 euros, que se engloban en los 350.000 de todo el proyecto.

Ha destacado que el viaje a Alaska se desarrolla durante estos días de junio al ser fechas en las que “todavía no hace un frío excesivo, aunque habrá sitios que sí que estarán bajo cero”, para evitar que unas temperaturas radicalmente bajas estropeen las cámaras y que la nieve tape los bosques.

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Durante este viaje, han acampado en los bosques para poder captar los amaneceres y “la bruma que los envuelve” a primera hora de la mañana.

Rocandio ha recordado que ‘Universo Bosque’ trata de recoger una visión unitaria de los últimos bosques primarios de la Tierra mediante imágenes de grandes formatos, entre los 2 y los 5 metros, a las que hay que sumar un documental sobre el proceso de creación, rodado por el docente de la Casa de la Imagen Imanol Legross.

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Cuando el equipo complete las últimas expediciones, el proyecto dispondrá de imágenes de Alaska, Canadá, Amazonia, Los Andes, Congo, Guinea, Papúa Nueva Guinea, Polonia y Bielorrusia.

Ha señalado que esta expedición a Alaska iba a cerrar el proyecto, pero han decidido fotografiar el bosque húmedo de Papúa Nueva Guinea que, en principio, se había descartado.

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“Lo haremos también este año y eso quiere decir que para el próximo diciembre lo tendremos todo terminado”, con la previsión de empezar a exhibir el proyecto completo en 2027, ha subrayado.

Ha justificado esta decisión en que el bosque de Papúa Nueva Guinea es “el más húmedo de los que hay en la Tierra y, seguramente, es donde están las especies más antiguas y también un poco endémicas”, según los botánicos que les asesoran.

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Una vez completado el proceso de documentación, ha continuado, se empezará a exhibir ‘Universo Bosque’ al completo, para lo que existen varios museos que han demostrado cierto interés en la exposición, como algunos de Estados Unidos, América del Sur y Europa.

La función de ‘Universo Bosque’ es viajar por el mundo, ya que es "una exposición muy militante desde el punto de vista de la ecología y de la preservación de estos espacios", que "cada día ocupan menos en la Tierra, pero que albergan casi el 80 por ciento de toda la biodiversidad” del planeta, ha indicado. EFE

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