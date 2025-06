Ayuso defiende un Madrid "que entiende su pluralidad", con "todos los acentos del español" y sin "manipular la historia"

La presidenta del PP madrileño y de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso ha defendido un Madrid que "entiende su pluralidad", que escucha "todos los acentos del español", donde "la política no divide la vida de los ciudadanos, no la dirige", y tampoco "se manipula la historia para fabricar cuentos sobre lo que nunca sucedió".

Lo ha defendido desde la concentración en Plaza de España contra el Gobierno de Pedro Sánchez bajo el lema 'Mafia o democracia' y dos días después de que abandonara la Conferencia de Presidentes durante las intervenciones del lehendakari, Imanol Pradales, que se dirigió en euskera al resto de autoridades presentes en ese foro multilateral, y del presidente de Cataluña, Salvador Illa, cuando lo hizo en catalán.

Sus primeras palabras en la concentración han sido para dar la bienvenida a un Madrid "libre y al servicio de España, que entiende su pluralidad como nadie porque de ella se compone desde hace siglos". "Y por eso nadie es extraño en Madrid: aquí nadie es forastero, mesetario, godo, charnego, maqueto. Aquí se es madrileño de Andalucía, de Cataluña, de Argentina o de Chamberí", ha afirmado.

LA RIQUEZA DE LAS LENGUAS COOFICIALES

"Desde este Madrid siempre se piensa en España porque en Madrid oímos todos los acentos del español, nuestra riqueza cultural, que también pasa por nuestras lenguas cooficiales en otras regiones. Aquí la política no divide la vida de los ciudadanos, no la dirige. No se recibe más subvención y más reconocimiento por motivos políticos ni identitarios porque Madrid es libre", ha defendido Ayuso.

Tampoco en Madrid "se niega a los niños su herencia de mil años en español ni se manipula la historia para fabricar cuentos sobre lo que nunca sucedió". "En Madrid aprendimos a ser todos libres e iguales ante la ley y las oportunidades, con sus ventajas, con sus dificultades. Aquí nada se regala, ni en la empresa, ni en un escenario, ni en una oposición, ni en una plaza de toros. Aquí se ganan las cosas con esfuerzo, excelencia, calidad, peleando cada día. Y por eso desde Madrid, al servicio de toda España, se exige lo mismo a la política, a los servicios públicos y a las instituciones", ha argumentado.

Díaz Ayuso ha enviado otro mensaje, que "España no es plurinacional". "No somos extranjeros en nuestra casa y los que han expulsado todo el español viviendo del español para fabricar nuevas identidades son los que sobran. ¿Qué no daría cualquier otra nación por tener lo que nosotros tenemos, una lengua que une a 600 millones de personas por todo el mundo? Que nos sienta a pensar, a dialogar y a hablar en una mesa a lo grande, sin artificios y pensando en los que están por venir", ha defendido.

"¡Basta de arrinconar, de perseguir y despreciar a la verdad! ¡Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a esta España plural y de todos!", ha concluido.