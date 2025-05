Robles recuerda al PP que no llevó a las Cortes su compromiso de subir el gasto en Defensa

Madrid, 27 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha defendido este martes de los reproches del PP por no llevar a las Cortes el plan industrial de defensa y seguridad, dotado con 10.400 millones de euros, y le ha recordado que ellos tampoco lo hicieron cuando se comprometieron en 2014 a elevar el gasto en esta materia.

De este modo ha respondido Robles en el Pleno del Senado al parlamentario popular José Antonio Monago, quien ha acusado al Gobierno de "burlar" al Parlamento con ese plan. "No hay presupuesto aprobado, no hay votación en las Cortes y no hay por tanto aval democrático", le ha espetado.

Además, ha considerado "meritorio" que Robles siga siendo ministra "sabiendo lo que escribe" el presidente de ella, en alusión a unos mensajes entre Pedro Sánchez y el exministro socialista José Luis Ábalos en el que el primero llama "pájara" a la titular de Defensa.

Robles ha explicado que lo que ha hecho el Gobierno con el plan industrial y tecnológico es cumplir con el compromiso asumido por el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2014, "por cierto, sin pasar tampoco por el Parlamento", ha insistido.

Monago, por su parte, ha recriminado al Gobierno socialista que actúe como si tuvieran "todo el presupuesto, y votado en las Cortes, como si este Parlamento no existiera, como si la soberanía nacional fuera una simple molestia burocrática".

Y e que a su juicio, se van a gastar más de 10.000 millones de euros en contratos para gasto militar y "ni una sola línea en los presupuestos generales del Estado".

Además ha acusado a Robles de convertir la política de defensa en "un circuito cerrado", y que deciden en Moncloa, firman en el Ministerio y "ni informan ni explican nada aquí en las Cortes". EFE