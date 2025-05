Pin, del descenso del Granada: “Es duro, pero forma parte del crecimiento del club”

Madrid, 25 may (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, lamentó este domingo la despedida de su equipo de la Liga Endesa y admitió que se trata de “un momento duro”, que hace que “el vestuario esté jodido”, pero subrayó que el descenso “forma parte del crecimiento del club”, con solo trece años de historia.

“La gente está triste, no puede ser de otra manera. Nuestra trayectoria ha sido muy buena y lo tenemos que entender como una parte más del crecimiento de un proyecto, de un club, de un entrenador y de unos jugadores”, opinó Pin en rueda de prensa tras la derrota ante el Real Madrid en el Movistar Arena (79-67) que certificó el descenso a la Primera FEB.

Pin señaló que al entrar en el vestuario al final del encuentro se limitó a “dar la mano” a los jugadores y hacerles ver que hicieron “un buen esfuerzo”. “Es un vestuario que está jodido y no es el momento de decir ni cosas buenas, ni malas”, explicó.

El técnico granadino remarcó que el mal inicio del partido, algunas imprecisiones en momentos clave y la falta de acierto en el triple fueron factores decisivos en la derrota y en que el Real Madrid fuese “justo vencedor”.

No obstante, elogió la actitud del equipo y la actuación en el tercer cuarto, cuando logró acercarse a cinco puntos del rival: “La segunda parte ha sido muy seria, pero no hemos sido capaces de culminar la remontada. No nos ha dado para ganar, pero hemos hecho un partido bastante serio y hemos peleado hasta el final. Anotar 67 puntos en esta liga hace muy difícil ganar”.

Preguntado por su futuro al frente del banquillo rojinegro, se limitó a decir que su mente solo pasa por ganar en la última jornada en casa al Morabanc Andorra “por respeto al club y a la afición” y para despedir la temporada de la mejor manera posible.

“Tenemos que dar el 200 por ciento. Mi objetivo es ganar el viernes, me da igual lo demás. A partir de entonces, ya veremos que lo que pasa en el futuro”, comentó Pin. EFE