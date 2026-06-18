El Liverpool hace oficial el fichaje de Víctor Muñoz

Londres, 18 jun (EFE).- El Liverpool ha hecho oficial el fichaje del internacional español Víctor Muñoz, procedente de Osasuna, sobre quien el Real Madrid se había reservado el 50% de los derechos y una cláusula de recompra.

El futbolista, que actualmente se encuentra con la selección española en el Mundial, se convierte así en el primer fichaje de la era del también español Andoni Iraola como entrenador del conjunto de Anfield. EFE

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