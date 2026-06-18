Una mujer encuentra una de las especies marinas más curiosas y similares a la carabela portuguesa mientras camina por la playa: “Es la primera vez que veo una”

La velella velella que ha encontrado una mujer en una playa de Gales (@awakennaturehealing)

Son pequeñas y suelen aparecer en grandes colonias flotantes que llegan hasta la orilla impulsadas por las rachas de viento. Esto, sumado a su intenso color azul, suele llamar la atención de aquellos que pasean por la costa, que se acercan rápidamente a comprobar qué tipo de especie marina ha invadido la arena. Algo similar ha vivido Maxine Allinson, una amante de la naturaleza de 49 años, que se ha topado con un pequeño grupo mientras paseaba tranquilamente por la playa de Tenby South en Gales. “Es la primera vez que veo una”, ha afirmado.

La mujer británica se quedó tan asombrada que publicó en sus redes sociales (@awakennaturehealing) su encuentro con este hidrozoo. “Uno de los hallazgos más bonitos que he hecho”, ha comentado en la publicación. Debido a su color casi transparente, “pensé que era algún tipo de cristal iridiscente arrastrado hasta la orilla”, ha narrado. Y aunque “se parece un poco a una medusa, en realidad no lo es”. Tal y como ha podido saber Allinson, es “una colonia de pólipos; se puede ver la pequeña vela que da nombre a este increíble ser”.

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Este año, los expertos en fauna marina han podido identificar la llegada de distintas colonias en las regiones de Anglesey, Gwynedd y Tenby. No obstante, esta curiosa especie, muy similar en apariencia a las carabelas portuguesas, también es frecuente en las costas del Mediterráneo; sobre todo en la Costa Brava en primavera. El animal en cuestión pertenece científicamente a la especie Velella velella, un organismo fascinante que comúnmente es conocido en español como “velero”.

Además, estos curiosos seres marinos se caracterizan por poseer un disco ovalado o redondo de bellos tonos azulados, cuyo diámetro suele oscilar apenas entre 1 y 8 centímetros de longitud. Como describe la Guía de tratamiento e identificación de medusas del Institut de Ciències del Mar de Valencia, “los pólipos de la colonia producen pequeñas medusas que van al fondo del mar, donde se reproducen sexualmente y originan pequeñas larvas que suben a la superficie y forman nuevas colonias flotantes”. Pero, ¿son peligrosas para el ser humano?

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La velella velella que ha encontrado una mujer en una playa de Gales (@awakennaturehealing)

¿Las velella velella son especies peligrosas?

Lo más llamativo de su particular anatomía es que cuentan con una estructura erguida similar a una pequeña vela, la cual está recubierta de un tejido blando y la que le otorga el nombre. Esta vela emerge a la superficie del agua con el propósito fundamental de captar el viento y facilitar así su desplazamiento constante a través de las corrientes oceánicas, ya que no tienen la capacidad de moverse por sí mismas. Por esta razón estrictamente biológica y climática, es bastante común que grandes grupos poblacionales que viajan juntos terminen siendo arrojados a la costa y queden varados a lo largo de las playas después de grandes tormentas o de cambios bruscos en las mareas oceánicas.

Frankie Hobro, una especialista marina del Anglesey Sea Zoo que también descubrió uno de estos curiosos ejemplares en la playa de Trefor en la península de Llŷn el pasado domingo 14 de junio, explicó detalladamente para la BBC que a menudo estas pequeñas criaturas son confundidas con la temida Physalia physalis, popularmente conocida a nivel mundial como la carabela portuguesa. Sin embargo, la experta aclaró para tranquilidad de los bañistas que los veleros son de un tamaño mucho más reducido, de un “azul más brillante” y, sobre todo, “generalmente inofensivas” en comparación con sus peligrosos parientes. La carabela portuguesa, por el contrario, cuenta con un llamativo flotador relleno de gas que mide aproximadamente 30 centímetros de largo por 10 de ancho.

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Además, sus tentáculos, encargados de la captura de presas, pueden superar los 20 metros de longitud estando completamente extendidos y albergan un veneno de altísima peligrosidad que puede causar dolor extremo, problemas cardiotóxicos e incluso un serio riesgo de ahogamiento para los seres humanos. Pese a que las guías oficiales españolas de especies marinas frecuentes califican la peligrosidad de la especie Velella velella como “ninguna” al tener una picadura “poco urticante”, los expertos galeses recomiendan mantener cierta cautela frente a estos hallazgos.

Cada verano, las medusas proliferan en las costas españolas. Aunque afectan al turismo, también cumplen funciones ecológicas y tienen aplicaciones científicas. Su presencia refleja desequilibrios ambientales y el calentamiento global.

Según explica Hobro, al ser complejas colonias de animales que están estrechamente emparentados con las anémonas de mar y los arrecifes de corales, poseen células urticantes en su estructura. En este sentido, Frankie Hobro advirtió a los transeúntes que, aunque su picadura se considera habitualmente “muy leve”, es preferible y recomendable no tocarlas bajo ninguna circunstancia. Probablemente no lo sentirías a través de los dedos normales porque la piel humana es bastante gruesa. Pero si te tocaras los labios, la cara u otra área sensible, podría ser bastante doloroso y causar una sensación de hormigueo”, insiste.

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Así, cabe recordar que incluso cuando yacen varadas en la arena de la playa y parecen estar completamente muertas o secas, sus células urticantes pueden permanecer biológicamente activas. Por lo tanto, la recomendación general es admirar siempre a estas “impresionantemente hermosas” criaturas desde una distancia prudencial, respetando así su naturaleza salvaje y la integridad del frágil ecosistema marino, al tiempo que se evitan molestias innecesarias en caso de contacto accidental.