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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 19 de junio: Lope sorprende a Vera con una inesperada petición de matrimonio

La ficción de RTVE cierra una semana marcada por las mentiras de Ciro, las dudas de Martina y la destitución de Teresa

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La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)
La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)

La Promesa encara el final de una semana especialmente intensa en La 1. Tras el parón del lunes debido a la emisión del encuentro del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Cabo Verde, los habitantes del palacio han vivido jornadas repletas de conflictos, secretos y decisiones que amenazan con alterar el equilibrio de varias relaciones.

Durante el capítulo del martes, Martina descubrió que Jacobo le había ocultado la supuesta oferta de trabajo en Nueva York, provocando un fuerte enfrentamiento entre ambos. Al mismo tiempo, Manuel comenzó a sentirse cada vez más incómodo por las continuas exigencias económicas de Ciro, mientras Julieta seguía recuperándose favorablemente. En paralelo, Lope decidió sincerarse con Vera y explicarle que todas sus decisiones habían estado motivadas por el deseo de convertirse en alguien digno de ella.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Una semana marcada por las mentiras, los secretos y las decisiones difíciles

Las tensiones continuaron creciendo el miércoles. Ángela aceptó retrasar su boda con Curro hasta que la situación de este se estabilice definitivamente, una noticia que Leocadia celebró abiertamente. Martina, por su parte, reconoció ante Jacobo que sigue pensando en el hombre que la besó, aunque evitó revelar su identidad. Mientras tanto, Teresa protagonizó uno de los momentos más tensos de la semana al enfrentarse a Cristóbal por una infidelidad del pasado. La respuesta de él fue contundente: destituirla de forma definitiva como ama de llaves.

El jueves las sospechas comenzaron a extenderse por el palacio. Julieta empezó a preguntarse de dónde procedía el dinero con el que Ciro estaba financiando las obras y acudió directamente a Manuel en busca de respuestas. Sin embargo, él optó por ocultarle la verdad. Paralelamente, Jacobo continuó investigando la relación entre Martina y el misterioso hombre del Patronato, mientras Adriano hacía todo lo posible por proteger a la joven guardando silencio.

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La Promesa: Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio. (RTVE)
La Promesa: Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio. (RTVE)

Además, Alonso descubrió las presiones económicas ejercidas por Ciro sobre Manuel y no dudó en reprenderlo duramente, sin percatarse de que Julieta escuchaba la conversación. Un descubrimiento que tendrá importantes consecuencias en el episodio que cerrará la semana.

Lope da el paso definitivo para recuperar a Vera

El capítulo de este viernes llegará cargado de emociones y revelaciones. Tras escuchar la conversación entre Alonso y Ciro, Julieta descubrirá la extorsión que este ha estado llevando a cabo y se sentirá profundamente avergonzada por la situación. Manuel intentará tranquilizarla y convencerla de que deje atrás el asunto para centrarse únicamente en su recuperación, aunque el daño ya estará hecho.

Por otro lado, Leocadia pondrá en alerta a Alonso al comunicarle que Curro y Ángela están valorando la posibilidad de marcharse lejos una vez formalicen su relación. Una noticia que inquietará especialmente al marqués, preocupado por el futuro de ambos dentro y fuera de La Promesa.

Mientras tanto, Adriano seguirá esforzándose por recuperar la visión y Jacobo comenzará a sospechar que quienes lo rodean le están ocultando más información de la que imaginaba. Teresa, por su parte, explicará finalmente a sus compañeros las verdaderas razones que han provocado su destitución, arrojando luz sobre uno de los conflictos más comentados de los últimos capítulos.

'La Promesa:' Pía, dispuesta a desvelar a Curro la verdad sobre la muerte de Jana. (RTVE)
'La Promesa:' Pía y Curro. (RTVE)

También habrá espacio para la emoción. Curro protagonizará una de las escenas más conmovedoras al pedirle a Pía que sea la persona encargada de acompañarlo al altar cuando llegue el momento de casarse con Ángela. Un gesto cargado de significado que emocionará a los seguidores de la serie.

Sin embargo, el gran momento del episodio llegará de la mano de Lope. Después de semanas luchando por recuperar la confianza de Vera y demostrarle que sus sentimientos siguen intactos, el cocinero decidirá jugarse su última carta. Convencido de que no quiere seguir perdiendo tiempo, sorprenderá a la hija de los duques de Carril con una inesperada petición de matrimonio.

La gran incógnita será si Vera está preparada para apostar de nuevo por su historia de amor o si, por el contrario, las heridas del pasado pesan demasiado como para aceptar comenzar una nueva vida junto a él. Una respuesta que promete dejar a los espectadores pendientes de lo que ocurra la próxima semana.

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