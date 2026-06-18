Cataluña detecta dos nuevos casos de peste porcina y captura 444 jabalíes en una semana

Barcelona, 18 jun (EFE).- El departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha confirmado dos nuevos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes detectados en la zona de alto riesgo y, en la última semana, los equipos de control han capturado 444 ejemplares en las áreas infectadas, elevando el total a 7.467 capturas.

En un comunicado, el departamento ha especificado este jueves que los nuevos casos se han detectado en los municipios de Sant Just Desvern (Barcelona) y Castellbisbal (Barcelona).

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Con estos positivos, siguen siendo 19 las localidades integradas en la zona de máximo riesgo del brote, que incluye el enclave de la capital catalana y los accesos al Parque Natural de Collserola.

De las 569 muestras analizadas durante los últimos siete días, solo el 0,4 % han resultado positivas, y desde que se detectó el primer caso el pasado 28 de noviembre, las autoridades han analizado un total de 7.354 jabalíes, de los cuales 344 han sido confirmados como portadores de la enfermedad.

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Para intensificar la erradicación del brote, el Govern ha explicado en el comunicado que mantiene desplegado un dispositivo "sin precedentes", que cuenta con 1.744 efectivos y la instalación de 117 trampas individuales y colectivas.

Asimismo, se han ejecutado 351 cerramientos para evitar el movimiento de los animales fuera de las zonas restringidas.

En paralelo, la Generalitat ha aprobado ampliar el periodo hábil de caza del jabalí al mes de agosto de 2026 para reforzar el control cinegético.

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Esta medida elimina la necesidad de realizar una comunicación previa de daños para cazar entre los meses de junio y agosto, agilizando así las actuaciones de prevención en todo el territorio catalán.

Las autoridades han recordado que las restricciones de acceso al medio natural en los municipios afectados siguen vigentes, y ha pedido a la ciudadanía que respete la señalización y que eviten acercarse a los animales. EFE

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