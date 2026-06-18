1-1. República Checa y Sudáfrica empatan y quedan en situación delicada

Redacción deportes, 18 jun (EFE).- La República Checa, con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, y Sudáfrica, con un tanto de penalti de Teboho Mokoena a los 83, empataron en Atlanta (1-1) en el segundo partido de la segunda jornada del Grupo A del Mundial.
Con este resultado, tras dos partidos disputados, Sudáfrica, que perdió en la primera jornada con México, se mantiene colista con un punto y República Checa, que cayó con Corea del Sur, es tercera también con un punto.
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México y Corea del Sur, a la espera de su enfrentamiento directo este jueves, suman tres puntos y son primero y segundo, respectivamente. EFE
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