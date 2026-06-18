Osasuna confirma la salida de Víctor Muñoz al Liverpool

Pamplona, 18 jun (EFE).- Víctor Muñoz jugará en el Liverpool tras cerrarse un traspaso por 40 millones de euros, una cantidad de la que Osasuna recibirá el 50 %.

Osasuna, según informó en un comunicado, ha alcanzado un acuerdo con el Liverpool para el traspaso de Víctor Muñoz por 40 millones de euros, la cantidad fijada en su cláusula de rescisión.

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El club navarro percibirá 20 millones de euros al ser propietario del 50 % de los derechos económicos del futbolista, porcentaje que conservó tras incorporarlo el pasado verano procedente del Real Madrid Castilla.

El extremo barcelonés, de 22 años, cierra su única temporada en El Sadar con un balance de siete goles y cinco asistencias. Su velocidad y capacidad para desequilibrar le permitieron ser distinguido en dos ocasiones como mejor jugador sub-23 de LaLiga, debutar con la selección española absoluta y formar parte de la convocatoria para el Mundial. EFE

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