Esteban acusa a PP que querer sacar al PNV del Parlamento Europeo para que no reivindique a Euskadi como "nación"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha acusado al PP que querer sacar al PNV del Parlamento Europeo, mediante la reforma de la ley electoral europea, sin permitir que haya circunscripciones autonómicas, para que no reivindique que Euskadi es "una nación diferente". Además, ha afirmado que los populares son "foralistas de boquilla" y "unos demoledores del fuero".

Esteban, que ha inaugurado este domingo el batzoki de Azkoitia (Gipuzkoa), junto a la presidenta del GBB, Maria Eugenia Arrizabalaga ha denunciado que el PP "se está distinguiendo por embestir contra el PNV una y otra vez, sin provocación alguna", y ha advertido de que "se está equivocando".

En este sentido, ha recordado que los populares pretenden impulsar un cambio en la ley electoral para que los nacionalistas no puedan tener representación en el Parlamento Europeo. "Dicen que España debe reformar la ley para poner un umbral mínimo de votos si se quiere obtener escaño en el Parlamento Europeo. De esta manera, quieren imposibilitar que tengamos representación, porque nuestro pueblo es un porcentaje pequeño de votantes en una circunscripción única para todo el Estado", ha censurado.

Lo que no dicen, tal como ha subrayado, es que Europa también señala que, en su lugar, pueden hacerse circunscripciones autonómicas, como tienen Bélgica, Irlanda "o la centralista Francia". "Pero eso no quieren permitirlo. La cuestión es que no nos quieren en el Parlamento Europeo, quieren negar nuestra existencia, tapar lo que les molesta: que haya una voz del PNV para reivindicar que somos una nación diferente", ha aseverado.

QUIEREN "ANULAR LA VOZ" DEL PNV

A su juicio, "quieren anular la voz de un partido que se ha distinguido por estar presente desde el inicio en la gestación europea a través de los nuevos equipos internacionales de la Democracia Cristina, mientras en aquellos años los predecesores de otros gobernaban una Dictadura".

"Somos europeos y vamos a seguir construyendo Europa, y estando presentes en todos aquellos lugares en los que este país tenga algo en juego", ha asegurado.

También ha reprochado al PP que se autoproclame "foralista" y luego presente un recurso para evitar que las Diputaciones Vascas puedan designar a los secretarios e interventores de los ayuntamientos, "tal como se venía haciendo tradicionalmente". Por ello, ha dicho que son "foralistas de boquilla, son unos demoledores del fuero", ha asegurado.

En su discurso, también ha considerado que es una "vergüenza" la "feroz" campaña del PP para evitar el reconocimiento del euskera en Europa o su postura al oponerse a que la selección vasca de pelota participe en competiciones internacionales".