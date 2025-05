Chus Mateo: "Debemos hacer nuestra trabajo lo mejor posible para respetar la competición"

Madrid, 24 may (EFE).- El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, aseguró este sábado que, para "respetar la competición", su equipo tratará de jugar "lo mejor posible" ante el Covirán Granada, que en caso de derrota se despedirá de la Liga Endesa, y de que el objetivo es sumar una victoria más a la racha de veinte seguidas.

Mateo asumió que el equipo andaluz "se va a dejar la piel" en su visita al Movistar Arena (17.00 horas) este domingo, en la que necesita ganar imperiosamente, al igual que en la última jornada, si quiere mantener las opciones de salvación.

"Ellos se van a dejar la piel y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible, respetando la competición, y que nos cunda el trabajo que estamos haciendo durante la semana", señaló el técnico madridista en declaraciones a Real Madrid TV.

Según Mateo, la premisa de su equipo, que ya tiene asegurado el liderato de la fase regular, es "seguir en la línea de ganar en casa" porque sus aficionados "están deseosos" de continuar estirando la racha de victorias.

"La única preocupación real que tengo es que podamos perder parte de nuestro ritmo competitivo. Estamos tratando de que la semana no se nos alargue mucho. Vamos a hacer tres jornadas sin posibilidad de variar ese primer puesto. Eso hace que te relajes y no me gustaría porque enseguida va a venir un 'playoff' de mucha categoría y tendremos que estar preparados desde el primer minuto”, subrayó.

Del Covirán, destacó que además de la presión por no descender a Primera FEB, "está jugando mejor en las últimas jornadas y tiene ganas de dar la sorpresa en Madrid para tener opciones hasta el último día de salvar la categoría”.

Ante la proximidad de la fase final del campeonato, que en caso de ganar sería el único título del Real Madrid esta temporada, Mateo afirmó: "Tenemos muchas ganas. Hemos hecho un muy buen trabajo durante la liga regular. Llevamos cinco meses sin perder en la liga y eso dice mucho del carácter competitivo del equipo en una competición tan dura. Tenemos ganas de seguir haciendo bien las cosas y, lo que dependa de nosotros, que estemos preparados”. EFE