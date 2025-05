Karanka confirma su apuesta por la cantera y crea un campus de verano

Madrid, 20 may (EFE).- El exjugador y técnico Aitor Karanka ha confirmado su apuesta continua por la cantera con la presentación de un nuevo campus veraniego, la 'AK Academy', que tendrá lugar en Villanueva del Pardillo del 7 al 11 de julio.

El exfutbolista del Athletic y Real Madrid y exentrenador de equipos como Middlesbrough, Nottingham Forest, Birmingham, Granada y Maccabi Tel Aviv, donde se preocupó por sacar jóvenes talentos, conducirá este campamento que organiza LíderSport y está destinado a niñas y niños, a los que trasladará su visión del fútbol.

“Siempre he creído en el potencial de las nuevas generaciones, por eso en todos los equipos en los que he entrenado he apostado con firmeza por la cantera. Es un rasgo que llevo por bandera y del que me siento muy orgulloso. De ahí que me alegre tanto anunciar la llegada de AK Academy y poder organizar este campus para niños y niñas, porque creo que es necesario que les traslademos nuestras enseñanzas", afirmó el vitoriano, internacional absoluto en una ocasión.

"Tras la consolidación de nuestro congreso AK Coaches’ World, nuestro campus es un paso importante para seguir apostando por el fútbol y sus valores. Con AK Academy vamos a ir de la mano con Lider Sport, cuya experiencia en la organización de campus es innegable desde hace mucho tiempo, siendo una garantía de éxito”, apuntó.

El exinternacional de fútbol sala Julio García Mera, presidente de LiderSport, consideró que contar con Karanka para un campamento supone "dar un salto cualitativo, pues representa los valores humanos y profesionales" que quieren transmitir a hijas e hijos.

"Aitor fue un grandísimo futbolista que ganó tres Champions y también el corazón de los que le conocemos. Los niños y niñas tendrán con él la oportunidad de conocer de cerca el verdadero fútbol y muchas anécdotas y experiencias que él ha vivido. Además, podrán conocer a un entrenador de élite, que aúna todo lo bueno que tiene el fútbol”, indicó el exjugador del Inter Movistar y de la selección nacional de fútbol sala. EFE