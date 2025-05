Diego Godín: "La participación de Messi da prestigio al Mundial de Clubes"

Chicago (EE.UU.), 15 may (EFE).- El exjugador uruguayo Diego Godín aseguró este jueves que la participación de Leo Messi en el próximo Mundial de Clubes "da prestigio" al torneo que arrancará el 14 de junio en Estados Unidos, en el que considera a Real Madrid y Atlético Madrid como grandes candidatos al título, pendiente de su condición física.

"La participación de Messi le da prestigio al torneo. Tuve la buena suerte, o mala suerte, de compartir época. Los mejores tienen que estar siempre jugando los mejores torneos", dijo Godín en una mesa redonda organizada por la FIFA en la que participó EFE y un grupo reducido de medios internacionales.

Godín no escondió que va a ser "un aficionado más del Atlético".

"Yo como exjugador y un aficionado más del Atleti, mi deseo es que le vaya muy bien. Es verdad que el Atlético Madrid ha tenido un poco de irregularidad, lo ha condenado en esta temporada en los momentos cruciales de la Liga. En la Champions compitió muy bien y por detalle no ha ido en la siguiente ronda", opinó.

"Espero que llegue en la mejor forma física, va a ser fundamental. Si llegan en buena condición creo que el Atlético va a ser protagonista. Dependerá mucho de ese primer juego con el París Saint Germain. Se va a enfrentar a uno de los mejores equipos del torneo", añadió.

El excentral uruguayo fue protagonista de grandes batallas contra el Real Madrid en su etapa en el Atlético y tiene claro que los blancos son candidatos a todo.

"El Real Madrid siempre es candidato, es de los principales candidatos, tiene un plantel fenomenal, una calidad de juego impresionante. Los momentos son momentos, la Liga se les escapó, quedaron sin chances con la pérdidas del Clásico. Es lo mismo, son jugadores de tanto espíritu competitivo que si llegan bien, la competitividad los va a ser candidatos y seguro que protagonista", añadió.

En la larga conversación, Godín manifestó su aprecio por Julián Álvarez, por cómo se adaptó en el Atlético Madrid, y por el crecimiento de José María Giménez, al que considera un posible protagonista del Mundial de Clubes.

"Sigo mucho al Inter de Milán, me encanta verlo jugar, desde febrero que digo que el Inter va a ser finalista de Champions. Defensas hay muy buenos. Hay defensas que están haciendo las cosas muy bien. Alessandro Bastoni lo vi crecer en el Inter, él venía de un préstamo y se hizo con la titularidad, hoy es figura. Pero yo obviamente también he visto el año de José María Giménez y voy a apostar por él, porque ha tenido regularidad que no ha tenido otros años por las lesiones", dijo.

"Este año ha podido jugar la mayoría de los partidos y a un grandísimo nivel. La defensa cuando está él es una cosa y cuando no está él es otra cosa. Si sigue a este nivel va a ser de los mejores defensas del torneo", prosiguió.

Además consideró a Luis Suárez como "un goleador nato" y dijo que está seguro de que el Pistolero "va a seguir marcando" muchos goles. EFE