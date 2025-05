Bordalás: "Esta es nuestra realidad"

Getafe (Madrid), 15 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa, después de perder 0-2 ante el Athletic, que la verdadera realidad de su equipo es la actual, sin la permanencia asegurada a falta de dos jornadas para el final de la Liga.

El técnico azulón dejó claro que el inicio espectacular del Getafe en 2025, en el que ganó hasta siete partidos casi seguidos lejos del Coliseum, no representaba la verdad de un equipo que ha pasado por muchos problemas durante toda la temporada.

"Se explica muy sencillo. Esta es nuestra realidad. Lo que no era real era la racha que hemos tenido a comienzo del año. Esta es la realidad del equipo. No es normal seis derrotas consecutivas. Es un momento difícil. Nos ha penalizado mucho partidos que no hemos merecido perder", dijo.

"Hoy el equipo tenía el partido controlado. Hemos hecho un gran primer tiempo ante un gran rival. No nos habían generado peligro. Las mejores situaciones fueron para nosotros y una jugada sin aparente peligro, un desajuste, se la dejamos para que rematasen y nos han hecho el gol", añadió.

Además, indicó que la tónica de todo el año en el Getafe ha sido la falta de gol, algo que, recordó, ya le ocurrió en la primera vuelta. Sin embargo, la diferencia es que ahora no tiene la misma consistencia atrás.

"Gran parte del campeonato fuimos de los tres equipos con menos goles encajados, pero la falta de gol nos ha penalizado mucho. Es nuestra realidad y nuestro potencial pasa por ser un equipo sólido en defensa. Lo estábamos siendo. Hemos encajado goles en estas derrotas. Ahora dependemos de nosotros. Tenemos en tres días un partido ante el Mallorca y no podemos lamentarnos", comentó.

"Llevamos así semanas (al borde de la salvación). Obviamente hay que dar el paso definitivo cuanto antes. Teníamos mucha ilusión hoy. Nuestra afición ha estado con nosotros desde nuestra llegada y todo el partido. Teníamos muchas esperanzas en el día de hoy en certificar la salvación", agregó.

Para Bordalás, el primer gol de Gorka Guruzeta, en el minuto 76, fue muy duro para sus jugadores y recordó que el Athletic con un punto podía conseguir su objetivo de disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.

"Se han encontrado con un error que no esperaban y el segundo gol es anecdótico. En el vestuario les he dicho a los chicos que se ducharan, que no pensaran en nada, que no tuvieran caras tristes, que no había tiempo para lamentos, sino para preparar el partido a partir de mañana".

"Tenían mucha ilusión. La tristeza es común de todos. Ahora no hay cabida para el lamento, sino para pensar en el siguiente partido. El equipo está vivo y rabioso por conseguir una victoria. Hay que pensar en el próximo domingo", finalizó. EFE