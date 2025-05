Vox Aragón pregunta a consejera de Familia por "un presunto intento de agresión sexual" en un piso de acogida de Teruel

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha alertado este lunes de que, según ha podido saber el grupo parlamentario, "la noche del 23 al 24 de abril un mena intentó, presuntamente, agredir sexualmente a una trabajadora en el piso de acogida de la calle Comadre" de Teruel, por lo que le ha preguntado a la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, "si conocía estos estos presuntos hechos", y, en caso de conocerlos "por qué no dijo nada".

Ha afirmado también que "el resto de internos que había en el centro salieron en defensa de esta trabajadora", de manera que ha insistido en que "nunca hemos dicho que si vienen 600.000 inmigrantes ilegales, los 600.000 sean malos", sino que "si de 600.000 que entran, 6.000 que sí son delincuentes, el problema de seguridad ciudadana es enorme". Ha contextualizado que "la calle Comadre se ha convertido en un foco de peleas, de reyertas y de violencia", por lo que "la preocupación de los vecinos va cada vez a más".

Para Nolasco, estos presuntos hechos son algo "gravísimo", por lo que ha instado a las "feministas radicales" a "protestar" por unos actos que cataloga como "repugnantes" y "condenables". Se ha referido a que "un menor de 16, 17 o 18 años, no es un chico de 8 o 9 años, por lo que sabe lo que está haciendo".

"Simplemente queremos poner luz y taquígrafos sobre este asunto que nadie cuenta porque al final nos hemos convertido un poco en tribunos de la gente. Es decir, si nosotros no contamos estas cosas, parece que nadie las cuenta".

"No sabemos quiénes agreden a las mujeres porque no dan datos y no sabemos quiénes son los que pegan fuego a las iglesias porque no dan datos, es decir, no sabemos nada; aquí siempre hay un silencio total con estos asuntos", ha insistido.

COMBATIR LA INMIGRACIÓN ILEGAL

El portavoz de Vox ha apelado a "combatir a la inmigración ilegal porque es mala intrínsecamente, porque no podemos tener a personas que no sabemos quiénes son, qué es lo que han hecho ni qué es lo que tienen en la cabeza". Ha indicado que "muchos de ellos vienen de culturas incompatibles con los derechos humanos y especialmente con los derechos de la mujer".

"Queremos aclarar cuál es la situación, que nos den explicaciones de estos presuntos hechos y que hable la consejera, y volvemos a reiterar lo mismo: El Gobierno de Aragón tiene que condenar con palabras y con hechos la inmigración ilegal porque lo contrario es jugar a la ruleta rusa".

"Que nos confirmen los hechos y que nos digan si los conocían o no porque yo creo que una cosa así la consejera de Bienestar Social tiene que saberlo", ha concluido.