Yolanda Castaño, premio Nacional de Poesía, publica su poemario "más político"

Xavier García

A Coruña, 13 feb (EFE).- 'A falsa autónoma', el nuevo libro de Yolanda Castaño, que se publica este jueves, nace de una crisis económica personal que sufrió la poeta gallega y que le llevó a confrontarse con el impacto emocional del sistema "voraz" en que vivimos y con algunas de sus "grandes mentiras".

En una entrevista con EFE, Castaño reconoce que el libro -su primer poemario tras el Premio Nacional de Poesía que se le concedió en 2023- era "una prueba de fuego", que se le "apareció", sin embargo, "a borbotones" durante el verano de 2021, apenas un año después de publicar 'Materia', la obra por la que recibió esa distinción.

"Es algo muy inusual en mí, normalmente espacio mucho mis entregas, pueden pasar cinco o siete años entre un libro de poemas y otro. Pero este fue una idea muy neta y clara", explica.

Esta infatigable poeta, recitadora, ensayista, traductora y gestora cultural, que confiesa que "vivir de la poesía es la cosa más difícil" que ha hecho, sufrió durante un tiempo una "situación de bancarrota" y de "experiencia de la deuda" que le proporcionó la arcilla necesaria para su libro.

"Me di cuenta de que las dificultades económicas nos afectaban más emocionalmente de lo que estábamos dispuestos a admitir y todo eso me dio un material para trabajar, teniendo siempre muy claro que no quería hacerlo en un estilo realista, sino poetizarlo y llevarlo por otros derroteros", dice.

Esos otros derroteros de la poesía, que "contribuyen a nuestro conocimiento del mundo no tanto a través de lo racional, lo técnico o lo teórico", sino gracias a "la impresión, la intuición o lo irracional, lo que va directo al cuerpo".

"El libro es la crónica del desmoronamiento de todos aquellos derechos y del bienestar por los que tanto lucharon nuestras generaciones precedentes y de cómo ahora un sistema económico voraz va haciendo que perdamos calidad de vida", asegura.

Además, le pareció interesante la "perversidad del sistema económico, que encontró la oportunidad de que todos pudiésemos vivir mejor, pero pensó que era mejor que viviesen muy bien unos pocos y muy mal la mayoría".

Los contenidos de 'A falsa autónoma' se asemejan a los de su último libro 'Economía e poesía; rimas internas' (Galaxia, 2024), que ganó el Premio Ramón Piñeiro de Ensayo con su primera obra de este género y en el que abría un debate sobre la "dignificación" del trabajo creativo al tiempo que criticaba las "profundas desigualdades" del sistema económico.

"Es una especie de transcodificación, con la que fui capaz de trasladar todos esos contenidos a un registro muy diferente, un registro poético en el que se emplean herramientas muy distintas. Es un libro muy personal pero también es mi libro más político con mucha diferencia", explica.

Así, hay poemas "duros, descarados y poco amables" dedicados al IVA, las redes sociales, la deuda, el género o el trabajo, "ese trabajo creativo, gran ejemplo del trabajo autónomo en el que eres tu propia jefa -esa gran mentira- o de todas las otras grandes mentiras como la de comprar tiempo".

"Me parece mi mejor libro, pero esto es muy personal. Dicen que los libros son como las parejas: la que más te convence es la última". EFE

