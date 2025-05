Maroto (PSOE-M) respeta la decisión de Lobato, le desea "lo mejor" y destaca "el proyecto ilusionante" de Óscar López

Jenni Hermoso: "Me sentí poco respetada" por el beso de Rubiales "desde el primer momento" Jenni Hermoso relata su experiencia tras el beso no consentido de Luis Rubiales, afirmando sentirse "violentada" y presionada por otros directivos para justificar el incidente que afectó su celebración del triunfo en el Mundial

Hermoso niega que diera permiso a Rubiales y este no la "respetó": "Me estaba besando mi jefe y eso no debe ocurrir" Jennifer Hermoso afirma que Luis Rubiales la besó sin su consentimiento durante la celebración del Mundial femenino en Sidney, describiendo el acto como una falta de respeto y resaltando la presión posterior de la RFEF