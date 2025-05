El Gobierno valenciano critica que la ministra de Vivienda visite Valencia "sin avisar"

La vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, critica que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visite este viernes Valencia "sin avisar" a la Generalitat y, según ella, "como coartada" para asistir por la tarde al 15 Congreso del PSPV.

Camarero (PP) valora así, en declaraciones remitidas a los medios, la visita que realiza este viernes la ministra socialista a unos terrenos propiedad del SEPES en Utiel. Por la tarde está prevista su participación en una mesa redonda del cónclave en el que los socialistas valencianos ratifican este fin de semana en València a Diana Morant, también ministra de Ciencia, como su líder.

"¿Hay algo más importante que la vivienda en este momento, especialmente en las zonas afectadas por la dana? Probablemente no, pero para la ministra de Vivienda no ha sido fundamental, no ha sido importante sentarse con la consellera del Ramo, conmigo, para ver coordinadamente qué acciones podemos poner en marcha", reprocha la vicepresidenta.

A su juicio, tanto Rodríguez como la ministra de Igualdad, Ana Redondo --visita este viernes Villena (Alicante)--, siguen la línea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tener una 'agenda coartada' para poder venir a lo verdaderamente importante para ellos, que es el congreso del PSPV".

"La ministra de 'es nuestro momento' no ha tenido un momento para llamar a la consellera del ramo para tratar los asuntos importantes en materia de igualdad que tenemos tanto el Gobierno de España como la Generalitat", afea a Redondo.

Dirigiéndose a la ministra de Vivienda, Camarero exige que explique en esta visita "cuántas viviendas de la Sareb ha dado ya" a los afectados por la dana: "Nosotros hemos dicho que hemos entregado 109 viviendas de la Sareb. Me hubiese gustado poder acompañar a la ministra a visitar el edificio de La Torre del que ya hemos entregado a los afectados por la dana 60 viviendas".

También, afirma, le gustaría haber hablado con Rodríguez sobre "si va a hacer uso o no de los 25 millones del SEPES para viviendas industriales para que los afectados por la dana puedan tenerlas lo más rápido posible".

Y reclama que "por qué ha roto unilateralmente el convenio del Cuartel de Ingenieros para la construcción de viviendas", un acuerdo en el que la Generalitat llevaba "trabajando más de un año" y que había "ya cerrado el mismo día (de la dana), 29 de octubre".

"Dos ministras que vienen solo para tener una coartada para asistir al Congreso del PSPV. Dos ministras que no traen más ayudas, que no traen más coordinación, que no traen más soluciones a los afectados por la dana, solo esa coartada de agenda", insiste.

Según Camarero, es "lo mismo que hizo Sánchez hace una semana, cuando se blindó en Delegación de Gobierno, reuniéndose con alcaldes a los que no dejó hablar, solo para poder venir este fin de semana --interviene este sábado en el Congreso del PSPV-- con esa coartada de agenda, sin preocuparse y con esa clara falta de compromiso con los afectados de la dana".

"¿CÓMO HA INFLUIDO EL PSPV?"

Por todo ello, sostiene que "es un buen momento para que el Partido Socialista dé explicaciones de qué ha pasado durante estos tres meses y de qué ha hecho y cómo ha influido el PSPV en las ayudas que han llegado o la falta de ayudas del Gobierno a los afectados de la dana". Es algo que relaciona con las ayudas para la compra de vehículos, ya que asegura que el Consell ha concedido 80 millones a más de 43.000 personas "en apenas 13 días" frente a, según ella, "cero euros y cero afectados que han recibido ayudas del Estado".

La 'popular' urge a Morant a dar explicaciones de ello en el Congreso del PSPV y de "cómo influye, si es que influye, en Pedro Sánchez", sobre "estas ayudas que se están retrasando y que tanto necesitan los afectados". También exige que aclare "si está solicitando a Sánchez que se apruebe de una vez por todas el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario" para "hacer frente a los gastos de dependencia, sanidad y educación".

"¿Qué está haciendo Diana y cómo está pidiendo a su líder que lleguen estas ayudas? ¿Qué ayudas está exigiendo en ese Consejo de Ministros para hacer frente a todos los daños y toda la reconstrucción que necesitan los municipios afectados? Es un buen momento para que Morant, lejos de las críticas vacías, de los insultos, incluso de la petición de explicaciones a la Generalitat, venga y explique a qué se ha dedicado durante los últimos tres meses, cómo ha influido, si es que lo ha hecho, en que las ayudas lleguen", abunda.

MORANT Y EL CNIO

Además, cuestiona: "¿Por qué Morant no ha exigido a Sánchez que haya un decreto específico de ayudas y que no se metan en un decreto 'ómnibus'? Es un fin de semana para dar explicaciones, más allá de las críticas a las que nos tienen acostumbrados. Y, de paso, Morant tendrá que explicar, como ministra de Ciencia, qué ha pasado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas", en alusión al decreto inicialmente tumbado por el PP en el Congreso que finalmente saldrá adelante gracias a un acuerdo entre Gobierno y Junts y a los cambios de dirigentes del CNIO tras denuncias de mala gestión y acoso laboral.

"Morant tendrá que explicar qué ha pasado con el dinero de la investigación contra el cáncer. Sabemos que su directora lo derrochó en pisos, en obras de arte. Sabemos que el patronato ha tenido que destituir a la directora, pero ni una sola explicación durante las últimas semanas, ni una sola explicación de Morant sobre qué ha ocurrido con el dinero de la investigación contra el cáncer".

Y concluye: "Esperamos que este sea un fin de semana de explicaciones, de dar cuentas a los valencianos, de decir qué se ha hecho, cómo se ha influido, cuáles son las ayudas que van a venir, cuáles son las soluciones para las zonas afectadas, y que no veamos de nuevo y una vez más un fin de semana donde el Partido Socialista se limite a la crítica vacía, como nos tiene tan acostumbrados".