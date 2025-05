Feijóo anuncia que el PP registrará mañana su Ley del Suelo y promete un plan específico contra la inquiokupación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Grupo Popular registrará este viernes en el Senado --donde tiene mayoría absoluta-- una Ley del Suelo para dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos. Además, ha anunciado un tiempo de excepción de 48 meses para construir vivienda y ha prometido un plan específico contra la inquiokupación.

"Vamos a prestar una especialísima atención a la inquiokupación. Este fenómeno que tanto daño está causando a las familias y por eso nos comprometemos a trabajar en un plan específico que dé respuesta a este problema para poner coto a la inquiokupación en España que afecta ya a 80.000 hogares", ha declarado Feijóo.

Así se ha pronunciado en un acto en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para presentar su plan de vivienda, tras reunirse con una veintena de asociaciones relacionadas con el sector. A este encuentro --bajo el lema 'La política que sirve'-- han asistido también los consejeros de vivienda de las CCAA del PP.

También ha estado presente finalmente la Plataforma de Afectados por la Okupación, que este miércoles avanzó que no acudiría al acto de vivienda del PP después de conocer la decisión de Feijóo de votar a favor del nuevo decreto ómnibus aprobado por el Gobierno. El líder del PP se ha entrevistado con esa plataforma esta mañana y les ha trasladado el "absoluto compromiso" del Partido Popular con la causa que defienden.

REDUCIR EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

En su intervención, Feijóo ha abogado por reducir de diez a cuatro años el tiempo medio de construcción para nuevas viviendas, para lo que será necesario asumir "la situación extraordinaria" que vive el país y "reformar todas las leyes que hagan falta para que Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos se pongan en dirección al mismo objetivo", según ha dicho.

"También propondremos abrir un tiempo de excepción para los próximos 48 meses. En esos 48 meses debemos de agilizar la construcción y rehabilitación de vivienda. Es decir, crear para ese periodo la figura del proyecto residencial estratégico que deberá reservar obligatoriamente la mitad de los inmuebles a vivienda asequible a precio", ha manifestado.

Feijóo ha señalado que este viernes el Partido Popular registrará una Ley del Suelo en el Senado para "dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos", habida cuenta de que "no tiene sentido que en España existan planes urbanísticos paralizados desde hace años por pequeños defectos formales que nada tienen que ver con las garantías de edificación segura", según ha indicado.

PIDE UN CAMBIO "DE ARRIBA A ABAJO" EN LO QUE NO FUNCIONA

El jefe de la oposición ha asegurado que es "necesario un cambio de arriba abajo en todo lo que no está funcionando". "Lo que creemos es que ya no basta con parches o con medidas aisladas, ni con anuncios vacíos o peor, repetidos, porque se han incumplido. Muchos menos ayuda buscar chivos expiatorios para repartir culpas y para repartir responsabilidades que son exclusivas", ha avisado, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, ha avanzado que la próxima semana presentará a los jóvenes un programa completo de ayudas con el objeto de que se les facilite la adquisición de su primera vivienda, siempre con el objetivo de que los jóvenes no "renuncien a ser propietarios porque comprar una casa es inalcanzable para ellos".

"Si hay un convencimiento detrás de este plan es que no puede haber en España una generación perdida de la vivienda", ha declarado, para recalcar que "la emergencia en materia de vivienda es un hecho". Así, ha asegurado que España es el cuarto país de la Unión Europea donde más tarde se emancipan los jóvenes.

EXIGE DESBLOQUEAR LA LEY ANTIOKUPACIÓN

Además, se ha comprometido a que la primera medida que sacará adelante si llega a Moncloa será de apoyo a los propietarios, promulgando una ley que desaloje a los okupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. Según ha añadido, esa Ley Antiokupación que el PP aprobó en el Senado está "bloqueada" desde hace más de un año en el Congreso de los Diputados.

Feijóo ha afirmado que "la vivienda es un derecho, pero no lo es la okupación". "Un okupa no es un vulnerable. Un okupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible", ha dicho, para resaltar que "el blanqueamiento tiene que acabar ya".

"Un eslogan no es una política de vivienda, no se puede demonizar al propietario, no se puede proteger al okupa y el intervencionismo ha estrangulado la oferta y subido los precios", ha aseverado, al presentar los ejes de espíritu reformista del Partido Popular con su política de vivienda.